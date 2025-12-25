Claudiu Teohari (Teo), unul dintre cei mai apreciați comedianți din România, a susținut că nu frica sau autocenzura sunt piedici pentru umorul politic, ci faptul că politicienii români au devenit „aproape de necaricaturizat”, ei fiind deja ca niște caricaturi.

Ce spune Teo despre umorul politic

„Umorul politic se bazează foarte mult pe imitat politicieni și pe caricaturizat politicieni. Și clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură. A ajuns atât de jos nivelul discursului politic încât acum discursurile politice pe care le vezi sună a niște sketch-uri din trecut.

Și, deci, în momentul în care oamenii ăștia au ajuns să fie niște caricaturi în sine și să fie niște personaje absurde, nu mai poți să faci… Adică, efectiv viața bate filmul, cam asta e problema. Nu mai ai ce să zici să fie mai absurd decât ce zic ei pe bune, pe gură”, a explicat Teo, pentru

Teo: Nu mai vrei să ai de-a face cu mocirla infectă

Acesta a mai afirmat că există o deconectare de la știrile politice deoarece când vezi „mocirla infectă”, „nu mai vrei să ai de-a face cu mocirla infectă”.

„Acum 20 de ani știrile politice erau puține și clare. Acum e o mare de tot felul de declarații și întâmplări și oamenii nu mai sunt conectați la ele. Problema nu e neapărat că oamenii nu vor să audă în general de politică, dar dacă te duci spre ei și zici: „a, și ați auzit ce a declarat ministrul transporturilor? că…” Se uită la tine și zic „Bă, nu. Nu știu, n-am auzit și nu-mi pasă”.

Adică, asta e problema, e o deconectare, dar asta se întâmplă prin inundare. Și în momentul în care ajungi să interiorizezi că este o mocirlă infectă, nu mai vrei să ai de-a face cu mocirla infectă. De câte ori să tot arăți cu degetul și să zici: „ia uite ce infectă e mocirla aia”. Da, știm…”, a mai susținut Teo, pentru HotNews.