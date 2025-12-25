B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Teo, despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”

Teo, despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”

Traian Avarvarei
25 dec. 2025, 17:05
Teo, despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”
Claudiu Teohari (Teo). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce spune Teo despre umorul politic
  2. Teo: Nu mai vrei să ai de-a face cu mocirla infectă

Claudiu Teohari (Teo), unul dintre cei mai apreciați comedianți din România, a susținut că nu frica sau autocenzura sunt piedici pentru umorul politic, ci faptul că politicienii români au devenit „aproape de necaricaturizat”, ei fiind deja ca niște caricaturi.

Ce spune Teo despre umorul politic

„Umorul politic se bazează foarte mult pe imitat politicieni și pe caricaturizat politicieni. Și clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură. A ajuns atât de jos nivelul discursului politic încât acum discursurile politice pe care le vezi sună a niște sketch-uri din trecut.

Și, deci, în momentul în care oamenii ăștia au ajuns să fie niște caricaturi în sine și să fie niște personaje absurde, nu mai poți să faci… Adică, efectiv viața bate filmul, cam asta e problema. Nu mai ai ce să zici să fie mai absurd decât ce zic ei pe bune, pe gură”, a explicat Teo, pentru HotNews.

Teo: Nu mai vrei să ai de-a face cu mocirla infectă

Acesta a mai afirmat că există o deconectare de la știrile politice deoarece când vezi „mocirla infectă”, „nu mai vrei să ai de-a face cu mocirla infectă”.

„Acum 20 de ani știrile politice erau puține și clare. Acum e o mare de tot felul de declarații și întâmplări și oamenii nu mai sunt conectați la ele. Problema nu e neapărat că oamenii nu vor să audă în general de politică, dar dacă te duci spre ei și zici: „a, și ați auzit ce a declarat ministrul transporturilor? că…” Se uită la tine și zic „Bă, nu. Nu știu, n-am auzit și nu-mi pasă”.

Adică, asta e problema, e o deconectare, dar asta se întâmplă prin inundare. Și în momentul în care ajungi să interiorizezi că este o mocirlă infectă, nu mai vrei să ai de-a face cu mocirla infectă. De câte ori să tot arăți cu degetul și să zici: „ia uite ce infectă e mocirla aia”. Da, știm…”, a mai susținut Teo, pentru HotNews.

Tags:
Citește și...
Mesajul de Crăciun al Custodelui Coroanei, Majestatea Sa Margareta: „Am încredere în naţiunea română şi în puterea ei de a merge mai departe”
Politică
Mesajul de Crăciun al Custodelui Coroanei, Majestatea Sa Margareta: „Am încredere în naţiunea română şi în puterea ei de a merge mai departe”
Atacul lui Nicușor Dan la adresa lui Donald Trump face valuri. Comentariile jurnalistului Cristian Tudor Popescu
Politică
Atacul lui Nicușor Dan la adresa lui Donald Trump face valuri. Comentariile jurnalistului Cristian Tudor Popescu
Nazare: „Primele consultări pentru elaborarea bugetului pe 2026 încep în ianuarie”. Ce deficit a înregistrat România în noiembrie (VIDEO)
Economic
Nazare: „Primele consultări pentru elaborarea bugetului pe 2026 încep în ianuarie”. Ce deficit a înregistrat România în noiembrie (VIDEO)
Guvernul a aprobat Ordonanța trenuleț. Ministrul Alexandru Nazare a anunțat principalele măsuri (VIDEO)
Economic
Guvernul a aprobat Ordonanța trenuleț. Ministrul Alexandru Nazare a anunțat principalele măsuri (VIDEO)
Prefectul PSD de Olt și subprefectul PNL, audiați de procurorii militari. Ce acuzații li se aduc
Politică
Prefectul PSD de Olt și subprefectul PNL, audiați de procurorii militari. Ce acuzații li se aduc
Parlamentarii și-au redus sumele forfetarele cu 10%. Deputații și senatorii mimează solidaritatea cu românii loviți de austeritate
Politică
Parlamentarii și-au redus sumele forfetarele cu 10%. Deputații și senatorii mimează solidaritatea cu românii loviți de austeritate
Revoltător! Senatul și-a majorat bugetul pe motiv de inflație. Indexarea pensiilor este blocată pentru al doilea an consecutiv
Politică
Revoltător! Senatul și-a majorat bugetul pe motiv de inflație. Indexarea pensiilor este blocată pentru al doilea an consecutiv
Suspendarea lui Nicușor Dan s-a „fâsâit”. Suveraniștii nu au strâns semnăturile necesare. Poate la anul… (VIDEO)
Politică
Suspendarea lui Nicușor Dan s-a „fâsâit”. Suveraniștii nu au strâns semnăturile necesare. Poate la anul… (VIDEO)
Deputații au rezolvat problema pensiilor private, în bătaie de joc. Lovitură dură pentru bolnavii de cancer (VIDEO)
Politică
Deputații au rezolvat problema pensiilor private, în bătaie de joc. Lovitură dură pentru bolnavii de cancer (VIDEO)
UPDATE: Noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus jurământul la Cotroceni. Miruță și Darău și-au preluat, oficial, funcțiile (VIDEO)
Politică
UPDATE: Noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus jurământul la Cotroceni. Miruță și Darău și-au preluat, oficial, funcțiile (VIDEO)
Ultima oră
18:21 - Doliu în muzica populară: Ion Drăgan a murit chiar în ziua de Crăciun. Mesajul emoționant transmis de Jean Paler (VIDEO, FOTO)
18:07 - Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
17:47 - Cum a rămas Alexandra Ungureanu fără cântări de Revelion: „A fost un an mai ciudat și din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”
17:25 - Ce pensie are Cornel Dinu după o carieră de peste 40 de ani: „Ăsta-i un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
16:45 - Elvira Deatcu și soțul ei au aruncat la gunoi cadourile de Crăciun ale copiilor. Cum a argumentat actrița
16:24 - Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
15:58 - Nostalgicii comunismului au înfruntat viscolul și au mers la mormântul lui Ceaușescu
15:23 - Actorul Pat Finn, cunoscut din „Friends” și „Seinfeld”, a murit la vârsta de 60 de ani
14:52 - Oana Roman: „Dacă tot există pretenția de mese de bogați…”. Cu ce le-a atras atenția internauților
14:13 - Patriarhul Daniel: Cele mai de preț daruri pentru Hristos sunt credința, faptele bune și viața curată