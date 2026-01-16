Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat vineri că planul României pentru programul SAFE (Security Action for Europe) a fost aprobat oficial de Comisia Europeană, primind o alocare de 16,68 miliarde de euro. Aceasta este a doua cea mai mare sumă alocată de UE, iar România face parte din primul val de opt țări care au primit undă verde pentru investiții strategice în apărare.

„O decizie importantă pentru securitatea și economia noastră: planul României pentru Programul SAFE a fost aprobat de .

Facem parte din primul val de 8 țări (alături de Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru și Portugalia) care au primit undă verde pentru investiții strategice în apărare. Programul SAFE (Security Action for Europe) se întinde până în 2027, iar România a obținut în urma negocierilor a doua cea mai mare alocare din Uniune, 16,68 miliarde de euro.

Sunt bani care vin sub formă de împrumut, la o dobândă foarte mică, pe care Comisia Europeană o poate obține datorită ratingului său de credit ridicat.

Este o mare oportunitate de a ne finanța siguranța la costuri mult mai mici decât cele de pe piețele financiare obișnuite.

După ce am aprobat prioritățile în CSAT și după transmiterea planului către Bruxelles, această aprobare a venit în urma unui efort de echipă interinstituțională, cu coordonare prin Administrația Prezidențială, Cancelaria Prim-ministrului și ministerele Apărării, Economiei și Ministerul Afacerilor Externe, atât din Bruxelles, cât și din țările vizate pentru parteneriate, cu un rol esențial de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor și Ministerul de Interne”, a explicat Ţoiu, pe , subliniind avantajele financiare ale acestui program.

Planul României pentru programul SAFE: Cum va fi folosită această finanțare în România

Ministra a detaliat că banii nu vor fi folosiți doar pentru achiziția de echipamente, ci și pentru dezvoltarea industriei naționale și infrastructurii duale, care poate fi folosită atât în scopuri militare, cât și civile.

„Miza nu este doar să cumpărăm echipamente, ci să investim în România, pentru că acest plan a fost negociat cu un accent puternic pe localizare.

Investițiile se vor face cu implicarea lanțului local de aprovizionare, iar asta înseamnă contracte pentru firmele românești și locuri de muncă specializate aici, acasă.

Banii vor merge și în industria națională de apărare pentru sisteme de protecție și tehnică modernă, dar și în infrastructură duală. ”, a subliniat Ţoiu.

Ea a punctat că fondurile vor sprijini dezvoltarea sistemelor de protecție și tehnologie modernă pentru industria de apărare, dar și infrastructura esențială:

„Planul include finanțarea pentru infrastructura care poate fi folosită atât militar, cât și civil și ne permite să accelerăm finalizarea tronsoanelor din A7 și A8, esențiale pentru a lega Moldova de restul țării și pentru a deschide noi rute rapide cu vecinii noștri.”, a completat Țoiu.

Cine a coordonat totul, la nivel național și european

Potrivit Oanei Ţoiu, succesul aprobării planului s-a datorat unei colaborări strânse între mai multe instituții: Administrația Prezidențială, Cancelaria Prim-ministrului, Ministerele Apărării, Economiei, Afacerilor Externe, Finanțelor, Transporturilor și Internelor.

„După ce am aprobat prioritățile în CSAT și după transmiterea planului către Bruxelles, această aprobare a venit în urma unui efort de echipă interinstituțională, cu coordonare prin Administrația Prezidențială, Cancelaria Prim-ministrului și ministerele Apărării, Economiei și Ministerul Afacerilor Externe, atât din Bruxelles, cât și din țările vizate pentru parteneriate, cu un rol esențial de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor și Ministerul de Interne”, a precizat Ţoiu pe Facebook.

Ce urmează pentru România după aprobarea programului SAFE

Ministra a transmis că se lucrează deja la parcurgerea etapelor tehnice la nivelul Consiliului UE, pentru ca resursele să fie investite cât mai rapid în apărare și economie.

„Lucrăm deja pentru a parcurge etapele tehnice la nivelul Consiliului UE, astfel încât aceste resurse să fie investite cât mai rapid în apărarea și în economia României„, a conchis Oana Ţoiu.