Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: “Un pas major înainte pentru consolidarea securității noastre”

Ana Maria
16 ian. 2026, 11:36
Nicușor Dan Sursa foto: captura video
Cuprins
  1. Ce înseamnă această finanțare, prin programul SAFE, pentru România
  2. Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România și alte șapte state membre
  3. Ce spune președinta Comisiei Europene despre acest pas?
  4. Ce presupune aprobarea programului SAFE

Comisia Europeană a dat undă verde pentru proiectele naționale de apărare ale României, în valoare totală de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE (Acțiunea de Securitate pentru Europa). Această sumă importantă va putea fi accesată de România începând cu primăvara acestui an, după semnarea acordului oficial.

Ce înseamnă această finanțare, prin programul SAFE, pentru România

Președintele Nicușor Dan a salutat decizia Comisiei Europene, subliniind că aprobarea reprezintă un pas semnificativ în întărirea securității naționale.

„Aprobarea de ieri de către Comisia Europeană a asistenței financiare alocate României în cadrul programului Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE), în valoare de până la 16,68 miliarde de euro, reprezintă un pas major înainte pentru consolidarea securității noastre.

Programele de reînarmare și producție internă de echipamente moderne de apărare vor contribui la revitalizarea industriei naționale de apărare a României.

În același timp, proiectele românești incluse în SAFE vor consolida creșterea economică, vor stimula cercetarea și dezvoltarea și vor genera prosperitate pentru cetățenii noștri!”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România și alte șapte state membre

Comisia Europeană a dat undă verde planurilor naționale de apărare ale opt state membre, inclusiv România, într-un pas esențial pentru întărirea securității pe continent. Astfel, Bruxelles-ul a propus Consiliului aprobarea asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România, potrivit Știripesurse.

Ce spune președinta Comisiei Europene despre acest pas?

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a subliniat progresele semnificative făcute în ultimul an în domeniul apărării.

Anul trecut, Uniunea Europeană a avansat mai mult în acest domeniu decât în deceniile anterioare. Cartea albă și Foaia de parcurs pentru 2030 au permis mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru apărare, inclusiv 150 de miliarde destinate achizițiilor publice comune, prin programul SAFE. Am aprobat acum un prim pachet de planuri SAFE pentru opt țări, printre care și România. Restul urmează să fie aprobate curând. Este urgent ca aceste planuri să primească acordul Consiliului pentru a permite efectuarea rapidă a plăților.”, a precizat Ursula von der Leyen.

Ce presupune aprobarea programului SAFE

Decizia Comisiei vine după o evaluare atentă a planurilor naționale de investiții în domeniul apărării, depuse în cadrul inițiativei „Acțiunea de securitate pentru Europa” (SAFE). Prin această aprobare, statele beneficiare vor putea accesa împrumuturi avantajoase, pe termen lung, pentru a-și accelera modernizarea forțelor armate și a-și echipa militarii cu tehnologie avansată.

