Acasa » Monden » Theo Rose nu i-a cerut niciodată bani lui Anghel Damian: „Nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat”

Theo Rose nu i-a cerut niciodată bani lui Anghel Damian: „Nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat”

Traian Avarvarei
16 ian. 2026, 22:38
Theo Rose nu i-a cerut niciodată bani lui Anghel Damian: „Nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat”
Sursa foto: Theo Rose / Instagram
Theo Rose a dezvăluit că nu i-a cerut niciodată bani soțului ei, Anghel Damian, nici măcar atunci când nu avea cu ce să își plătească taxele. Cei doi sunt căsătoriți din 2024 și au împreună un băiețel pe nume Sasha.

Theo Rose: Să îi cer lui Anghel bani nu era o soluție

„A fost o perioadă în care îmi veniseră taxele de plătit, TVA pentru firmă, și nu aveam. Să îi cer lui Anghel nu era o soluție (…) Nici nu a știut o vreme până am depășit problema. I-am spus, la un moment, dar era relația la început și nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat, să mă întrețină cineva. (…)

Preferam oricând să dau eu, dar nu. Și atunci n-am cerut ajutorul. Cumva, m-a ajutat Dumnezeu fix când era termenul-limită. Mi-au intrat niște bani ca lumea și atunci m-am bucurat pentru că toți banii ăia s-au dus pe taxe”, a spus Theo Rose, în cadrul unui podcast, potrivit VIVA!.

Theo Rose: „La mine de când a început cu Anghel a fost numai bine”

În trecut, cântăreața a vorbit și despre viața de mămică și provocările întâmpinate în creșterea fiului ei. Artista a spus că abia acum a început să simtă pe deplin bucuria maternității: „Acum, mai stau un pic să mă bucur de el, acum am început să-mi placă. Nu mai sunt obosită, doarme copilul noaptea. Mi-am adaptat programul la el, îl duc dimineața la grădiniță ca să nu existe probleme de nici un fel”.

Despre 2025, Theo a afirmat că a fost unul foarte bun: „La mine de când a început cu Anghel a fost numai bine. Așa a vrut Dumnezeu să fie! Am fost și la biserică, mă rog și la Dumnezeu în fiecare seară, îi mulțumesc că mi-a ales un destin frumos. Sper să fie tot așa!”.

