Acasa » Economic » Irineu Darău: „Acordul UE – Mercosur va aduce mai mulți bani și locuri de muncă în România”. Explicațiile ministrului (VIDEO)

Irineu Darău: „Acordul UE – Mercosur va aduce mai mulți bani și locuri de muncă în România”. Explicațiile ministrului (VIDEO)

Traian Avarvarei
16 ian. 2026, 21:24
Irineu Darău: „Acordul UE - Mercosur va aduce mai mulți bani și locuri de muncă în România”. Explicațiile ministrului (VIDEO)
Sursa foto: Irineu Darău / Facebook
Cuprins
  1. Acordul UE – Mercosur prevede garanții în agricultură
  2. Piață de desfacere pentru produsele europene
  3. Irineu Darău, convins că acordul UE – Mercosur e un lucru bun

Irineu Darău (USR), ministrul Economiei, a declarat vineri, pentru B1 TV, că acordul UE – Mercosur va aduce beneficii economiei românești pe termen scurt, mediu și lung. Darău a punctat că acordul se negociază de peste 20 de ani, România a fost implicată în acest proces, și implementarea lui nu va fi rapidă, ci mai sunt mulți pași procedurali până atunci.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Acordul UE – Mercosur prevede garanții în agricultură

„Trebuie să vorbim de agricultură, e un subiect important, și de industrie. În ce privește agricultura, fermierii români au mai multe probleme care vin din urmă, au probleme de competitivitate, nu doar din vina lor, ci sunt mai multe situații internaționale.

Pe toate datele care există, pe importurile care sunt acum din America de Sud, nu există date certe care să arate un impact uriaș. Asta nu înseamnă că nu va fi un impact. De aceea, în ultimele săptămâni, nu doar România, au fost niște negocieri, alianțe, s-au obținut niște asigurări foarte importante. Clauza care permite oricărei țări să ridice un semnal către Comisia Europeană și ea, în 21 de zile, dacă se dovedește că există un impact negativ asupra agriculturii, să poată opri acele importuri, e o clauză și ca durată scurtă și ca mod de declanșare care n-a mai fost în alt acord comercial de genul acesta.

Mai sunt și alte garanții privind indicațiile geografice, politica agricolă comună, că vor primi fermierii mult mai mulți bani, mai e o garanție privind calitatea produselor, nu se va importa orice oricum”, a explicat ministrul Economiei, pentru B1 TV.

Piață de desfacere pentru produsele europene

Cât despre industrie, companiile românești ar pierde mulți bani dacă acest acord n-ar intra în vigoare. Darău a explicat faptul că, prin acest acord, companiile europene, inclusiv cele românești, ar avea o piață de desfacere de peste 260 de milioane de oameni în America de Sud unde ar putea să-și vândă produsele.

Irineu Darău, convins că acordul UE – Mercosur e un lucru bun

„Sunt absolut convins că impactul pozitiv asupra economiei românești pe termen scurt, mediu și lung e cert. Mercosur va aduce mai mulți bani, locuri de muncă în România, în economie. Când ești ministru al economiei trebuie să te uiți la toate aceste aspecte”, a mai precizat Irineu Darău, pentru B1 TV.

