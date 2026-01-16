Mihai Trăistariu se gândește cu groază la impozitul pe care-l va plăti anul acesta, știind că taxele locale s-au majorat simțitor. El are opt apartamente în Mamaia, iar pe șapte dintre ele le închiriază vara. Anul trecut, a plătit impozit la ele peste 4.000 de lei.

Ce spune Mihai Trăistariu despre impozitul pe locuințe

„Mi-e și frică, o mă uit cu frică, zilele viitoare, când se vor afișa listele cu noile prețuri la impozitele pe case. Eu am 8 apartamente, într-unul locuiesc, iar pe celelalte vara turiștilor. Toate sunt situate în Mamaia Nord-Năvodari.

Anul acesta cred că o să plătesc dublu, față de anul trecut. În 2025, pentru fiecare dintre ele, am plătit cam 510 de lei impozitul plus salubrizarea. Deci, am plătit pentru toate peste 4.000 de lei. Să vedem cât o să vină acum, mi-e și teamă”, a susținut Mihai Trăistariu, pentru

Ce profit face Mihai Trăistariu anual

Anterior, artistul a dezvăluit că solicită 1.500 de euro pentru fiecare concert, indiferent că e în țară sau în străinătate, tarif pe care-l are din 2004, când a luat locul 4 la Eurovision cu piesa „Tornero”.

De asemenea, el mai din turism.

„Câștig cam 100.000 de euro, anual, din muzică și din turism, dar, după ce plătesc ratele la bancă, taxele, impozitele, cărțile de muncă, la stat, și mai fac și niște reparații la garsoniere, rămân cu un profit curat de 20-30.000 de euro, bani de care aș putea să mă bucur, dar pe care îi reinvestesc, tot în turism”, a mai spus Mihai Trăistariu.