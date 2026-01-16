B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mihai Trăistariu, despre impozitul pentru cele 8 apartamente din Mamaia: „Mi-e și frică!”

Mihai Trăistariu, despre impozitul pentru cele 8 apartamente din Mamaia: „Mi-e și frică!”

Traian Avarvarei
16 ian. 2026, 22:15
Mihai Trăistariu, despre impozitul pentru cele 8 apartamente din Mamaia: „Mi-e și frică!”
Mihai Trăistariu. Sursa Foto: Captură Video - Damian Drăghici / YouTube
Cuprins
  1. Ce spune Mihai Trăistariu despre impozitul pe locuințe
  2. Ce profit face Mihai Trăistariu anual

Mihai Trăistariu se gândește cu groază la impozitul pe care-l va plăti anul acesta, știind că taxele locale s-au majorat simțitor. El are opt apartamente în Mamaia, iar pe șapte dintre ele le închiriază vara. Anul trecut, a plătit impozit la ele peste 4.000 de lei.

Ce spune Mihai Trăistariu despre impozitul pe locuințe

„Mi-e și frică, o mă uit cu frică, zilele viitoare, când se vor afișa listele cu noile prețuri la impozitele pe case. Eu am 8 apartamente, într-unul locuiesc, iar pe celelalte le închiriez vara turiștilor. Toate sunt situate în Mamaia Nord-Năvodari.

Anul acesta cred că o să plătesc dublu, față de anul trecut. În 2025, pentru fiecare dintre ele, am plătit cam 510 de lei impozitul plus salubrizarea. Deci, am plătit pentru toate peste 4.000 de lei. Să vedem cât o să vină acum, mi-e și teamă”, a susținut Mihai Trăistariu, pentru Click!.

Ce profit face Mihai Trăistariu anual

Anterior, artistul a dezvăluit că solicită 1.500 de euro pentru fiecare concert, indiferent că e în țară sau în străinătate, tarif pe care-l are din 2004, când a luat locul 4 la Eurovision cu piesa „Tornero”.

De asemenea, el mai face bani din turism.

„Câștig cam 100.000 de euro, anual, din muzică și din turism, dar, după ce plătesc ratele la bancă, taxele, impozitele, cărțile de muncă, la stat, și mai fac și niște reparații la garsoniere, rămân cu un profit curat de 20-30.000 de euro, bani de care aș putea să mă bucur, dar pe care îi reinvestesc, tot în turism”, a mai spus Mihai Trăistariu.

Tags:
Citește și...
Casa Faimoșilor de la Survivor a căzut iar. Tamaș: „Mi-a venit un bambus în cap. Am amețit”. Scandal între Naba Salem și Cristi Boureanu
Monden
Casa Faimoșilor de la Survivor a căzut iar. Tamaș: „Mi-a venit un bambus în cap. Am amețit”. Scandal între Naba Salem și Cristi Boureanu
Theo Rose nu i-a cerut niciodată bani lui Anghel Damian: „Nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat”
Monden
Theo Rose nu i-a cerut niciodată bani lui Anghel Damian: „Nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat”
Teo Trandafir a răbufnit, după ani de zile de critici primite: „Am fost făcută în toate chipurile legate de acest aspect”
Monden
Teo Trandafir a răbufnit, după ani de zile de critici primite: „Am fost făcută în toate chipurile legate de acest aspect”
Oana Roman: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit fiica sa la școală
Monden
Oana Roman: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit fiica sa la școală
De ce Monica Tatoiu nu vrea să mai audă de Cătălin Măruță: „A călcat pe bec”
Monden
De ce Monica Tatoiu nu vrea să mai audă de Cătălin Măruță: „A călcat pe bec”
Dorian Popa s-a operat la nas: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm”. Intervenția a durat peste 6 ore. Ce a pățit influencerul
Monden
Dorian Popa s-a operat la nas: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm”. Intervenția a durat peste 6 ore. Ce a pățit influencerul
Monica Tatoiu, în șoc după ce și-a verificat impozitul. Greșeala care i-a dat totul peste cap: „În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”
Monden
Monica Tatoiu, în șoc după ce și-a verificat impozitul. Greșeala care i-a dat totul peste cap: „În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”
Iulia Vântur, despre cariera în India: „Acolo am devenit cu adevărat adult și am învățat să am încredere în mine”
Monden
Iulia Vântur, despre cariera în India: „Acolo am devenit cu adevărat adult și am învățat să am încredere în mine”
Cum își păstrează Elwira Petre corpul impecabil la 44 de ani. Secretul simplu pe care îl recomandă femeilor peste 40 de ani
Monden
Cum își păstrează Elwira Petre corpul impecabil la 44 de ani. Secretul simplu pe care îl recomandă femeilor peste 40 de ani
Fuego: „Mama este bucuria mea continuă! Iubiți-vă mamele!”. Ce fac cei doi de fiecare dată când se văd
Monden
Fuego: „Mama este bucuria mea continuă! Iubiți-vă mamele!”. Ce fac cei doi de fiecare dată când se văd
Ultima oră
23:59 - Polițist din Constanța, prins în flagrant când lua mită 5.000 de euro. Ce măsuri au fost aplicate de DNA
23:55 - Surse: Fiul lui Ramzan Kadîrov, în stare critică după un accident. El a fost transportat la Moscova
23:30 - Casa Faimoșilor de la Survivor a căzut iar. Tamaș: „Mi-a venit un bambus în cap. Am amețit”. Scandal între Naba Salem și Cristi Boureanu
23:17 - MApN aduce influencerii în mijlocul antrenamentelor militare. Cum încearcă armata să ajungă la tineri prin emisiunea „Armata influencerilor”
23:00 - Fundația lui Mihai Neșu trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro: „Vreau să cred că domnului Bolojan i-a scăpat această decizie”
22:38 - Accident grav la Galați pe DN 25 cu ma multe victime. Cum s-a produs coliziunea violentă (GALERIE FOTO)
22:38 - Theo Rose nu i-a cerut niciodată bani lui Anghel Damian: „Nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat”
21:59 - TikTok introduce verificarea automată a vârstei în UE. Cum va funcționa noua tehnologie
21:47 - Băsescu crede că PSD-iștii joacă teatru când amenință cu ieșirea de la guvernare. Cum a ajuns la această concluzie
21:24 - Irineu Darău: „Acordul UE – Mercosur va aduce mai mulți bani și locuri de muncă în România”. Explicațiile ministrului (VIDEO)