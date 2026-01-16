Un accident rutier deosebit de grav a avut loc vineri, 16 ianuarie 2026, pe un drum intens circulat din județul Galați, provocând panică și intervenții de urgență. Coliziunea dintre două autoturisme a dus la rănirea mai multor persoane și la blocarea completă a traficului, la ieșirea din municipiul Tecuci.

Cum s-a produs impactul dintre cele două autoturisme

Accidentul s-a produs pe drumul care leagă municipiul Tecuci de localitatea Drăgănești, într-o zonă unde circulația a fost complet întreruptă imediat după coliziune. Două mașini s-au lovit violent, iar forța impactului a transformat carosabilul într-un punct critic pentru intervenția echipajelor de urgență.

La fața locului au ajuns rapid polițiști rutieri, echipaje medicale și pompieri, care au acționat pentru acordarea primului ajutor și securizarea zonei. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers, iar șoferii au fost nevoiți să aștepte finalizarea intervențiilor.

Care este starea victimelor transportate la spital

În urma , au fost răniți doi adulți și doi minori, toate cele patru persoane fiind preluate de ambulanțe și transportate la Spitalul Municipal „Anton Cincu” din Tecuci. Medicii au acordat îngrijiri medicale de urgență, evaluând rapid gravitatea leziunilor suferite de victime.

Cea mai gravă situație este cea a unei minore de 15 ani, care a intrat în comă traumatică imediat după impactul dintre autoturisme. Având în vedere starea critică, cadrele medicale au decis transferul de urgență al acesteia la Spitalul pentru Copii „Sf. Ioan” din .

Ce au stabilit polițiștii în urma primelor verificări

Polițiștii Serviciului Rutier Galați au demarat cercetări pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier. Conform informațiilor oficiale, unul dintre autoturisme ar fi pătruns pe sensul opus de mers, provocând coliziunea frontală.

„La data de 16 ianuarie 2026, la ora 18:18, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Galaţi au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 25, în afara comunei Drăgăneşti, din judeţul Galaţi.

Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 26 de ani, din localitatea Lieşti, ar fi pătruns pe sensul opus de mers şi ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 29 de ani, din municipiul Tecuci.

În urma impactului, au fost rănite opt persoane, respectiv cei doi conducători auto şi alţi şase pasageri, cu vârste cuprinse între 3 şi 26 de ani, aflaţi în cele două autoturisme.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul conducătorului auto de 26 de ani. Rezultatele testărilor privind consumul de substanţe interzise au fost negative pentru ambii şoferi”, a transmis , potrivit Adevărul.

De ce a fost blocată complet circulația în zonă

Blocarea traficului a fost necesară pentru intervenția echipajelor medicale, dar și pentru efectuarea cercetărilor la fața locului de către polițiști. Zona accidentului a rămas inaccesibilă circulației pe durata operațiunilor, pentru a preveni alte incidente.

„A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor producerii accidentului”, mai scrie IPJ Galați

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili toate responsabilitățile legale, în timp ce starea victimelor este monitorizată atent de cadrele medicale.