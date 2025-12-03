investițiile în termoficare trebuie să continue, afirmă Ciprian Ciucu. Primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei a vorbit în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, despre una dintre cele mai sensibile probleme ale Bucureștiului. Mai exact, starea critică a sistemului de termoficare.

Edilul susține că rețeaua este mult depășită, iar lipsa investițiilor consistente din ultimele decenii a împins sistemul spre colaps.

afirmă că în tot acest timp, primarii Capitalei ar fi trebuit să aloce anual între 1 și 3% din buget pentru , lucru care, spune el, nu s-a întâmplat.

Investițiile în termoficare trebuie să continue. Ce spune Ciucu despre foștii primari

Primarul Sectorului 6 a explicat că problema era previzibilă, însă, niciuna dintre administrațiile precedente nu a făcut investițiile necesare.

El a relatat chiar o situație personală, ilustrând degradarea sistemului:

„În ultimul timp nu au fost. Eu stau la bloc, la etajul 8, într-un bloc comunist, construit, cred, în ‘78. În acest an, am fost afectat și a trebuit să încălzesc apa pe aragaz, ca pe vremea împușcatului. Trebuie să continuăm investițiile în termoficare, pentru că în această rețea nu s-a mai investit”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciucu a continuat cu o critică directă la adresa foștilor edili:

„Fiecare primar trebuia să investească 1-3% în fiecare an și să schimbe, pentru că rețeaua de termoficare și-a depășit durata de viață. Nu s-a întâmplat acest lucru. Sorin Oprescu avea alte priorități, făcea cel mai lung cârnat, îmi aduc aminte, l-a pus în Cartea Recordurilor. Gabriela Firea sponsoriza spectacole de muzică populară pe la Bistrița.”, a mai menționat primarul.

Cât la sută din rețea a fost schimbată până acum

În opinia lui Ciucu, primele investiții consistente au apărut abia în mandatul lui Nicușor Dan:

„S-au început aceste investiții semnificativ în mandatul domnului Nicușor Dan și trebuie să fie continuate, pentru că s-a înlocuit doar 30% din rețeaua primară, care are 1.000 de kilometri.”

El avertizează că oprirea finanțării ar bloca complet modernizarea unui sistem esențial pentru sute de mii de bucureșteni.

Candidatul PNL crede că Bucureștiul are nevoie în continuare de un sistem centralizat robust, la fel ca orașele europene dezvoltate:

„Cu siguranță, soluția aceasta este, a continua investițiile într-un sistem centralizat de termoficare, pentru că și orașele moderne, care nu au sisteme de termoficare, își doresc astfel de sisteme centralizate.”, a mai precizat Ciprian Ciucu.