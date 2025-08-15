Trump renunță la ideea unei întâlniri față-n față cu Putin. Discuțiile din Alaska vor include și alți oficiali

Întâlnirea programată între Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, prima față în față de la izbucnirea războiului din Ucraina, nu va mai fi una strict între cei doi lideri. Prezența a doi înalți oficiali americani ar putea schimba dinamica și claritatea concluziilor summitului, scrie .

Cum s-a schimbat frontul întâlnirii

Planificată inițial ca o întâlnire față-n față, discuția dintre Trump și Putin din Alaska va include acum doi oficiali americani. Pe secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff.

Cum au fost întâlnirile anterioare Trump – Putin

În primul mandat al lui Trump, întâlnirile private cu liderul rus au fost marcate de lipsă de transparență, cu doar un traducător prezent. Într-un caz din Germania, Trump chiar i-ar fi cerut interpretului să distrugă notițele.

Ce rol au noii participanți

Prezența celor doi oficiali ar putea asigura atât notele oficiale pentru arhivă, dar și o versiune „americană” a discuțiilor, în cazul în care există diferențe de interpretare față de varianta pe care Moscova vrea să o arate.

Care este contextul discuțiilor

Întâlnirea are loc în plin război ruso-ucrainean, la o bază militară din care datează din epoca Războiului Rece, pe fondul temerilor că Trump ar putea ceda presiunilor .

Putin ar putea veni cu o ofertă nucleară care să servească ambelor părți, însă șansele unui acord de încetare a războiului rămân neclare.