B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Siegfried Mureșan critică agresiunea hibridă a Moscovei asupra Republicii Moldova. „Rusia nu trebuie să câștige nici la Chișinău, nici în alte capitale europene”, consideră europarlamentarul

Siegfried Mureșan critică agresiunea hibridă a Moscovei asupra Republicii Moldova. „Rusia nu trebuie să câștige nici la Chișinău, nici în alte capitale europene”, consideră europarlamentarul

B1.ro
12 aug. 2025, 17:09
Siegfried Mureșan critică agresiunea hibridă a Moscovei asupra Republicii Moldova. „Rusia nu trebuie să câștige nici la Chișinău, nici în alte capitale europene”, consideră europarlamentarul
Sursa foto: Siegfried Muresan / Facebook

Liberalul Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European, subliniază că România și Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze sprijinul pentru Republica Moldova, în contextul intensificării presiunilor exercitate de Rusia înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare.

„Republica Moldova are nevoie de sprijinul nostru ferm și consecvent”, a transmis Mureșan, avertizând că Moscova încearcă să influențeze cursul politic al țării vecine pentru a opri „drumul țării către Uniunea Europeană”.

Europarlamentarul liberal a explicat că miza este strategică atât pentru Chișinău, cât și pentru București: „Pentru România, stabilitatea și parcursul european al Republicii Moldova sunt esențiale: granițele noastre estice sunt mai sigure atunci când la Chișinău există un partener pro-european și democratic”.

Siegfried Mureșan a reiterat că opțiunea europeană a Republicii Moldova trebuie protejată contra tuturor celor care vor să o deturneze și că Rusia „nu trebuie să câștige nici la Chișinău, nici în alte capitale europene”. „Viitorul Republicii Moldova trebuie decis de cetățenii săi, prin vot liber și corect – nu de la Kremlin”, a conchis europarlamentarul.

Reamintim că Republica Moldova se pregătește de alegeri parlamentare, care vor avea loc pe 28 septembrie, într-un context marcat de ingerințe ale Rusiei sau ale unor actori apropiați Rusiei, cu obiectivul slăbirii forțelor politice pro-europene de la Chișinău.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
China îndeamnă la pace în Ucraina: „Toate părțile, inclusiv Ucraina și UE, trebuie să participe la negocieri”
Externe
China îndeamnă la pace în Ucraina: „Toate părțile, inclusiv Ucraina și UE, trebuie să participe la negocieri”
Adrian Veștea: Reforma trebuie susținută din teritoriu, nu doar de la centru
Politică
Adrian Veștea: Reforma trebuie susținută din teritoriu, nu doar de la centru
Victor Ponta acuză scăderea veniturilor cu 7.8%. Ce spune fostul premier
Politică
Victor Ponta acuză scăderea veniturilor cu 7.8%. Ce spune fostul premier
Bogdan Matei (PSD): Dacă nu vom veni cu măsuri de sprijin pentru mediul economic, sub diferite subvenții de la statul român, cu siguranță că lucrurile vor escalada și mai rău. Ceea ce avem noi autohton se va prăbuși (VIDEO)
Politică
Bogdan Matei (PSD): Dacă nu vom veni cu măsuri de sprijin pentru mediul economic, sub diferite subvenții de la statul român, cu siguranță că lucrurile vor escalada și mai rău. Ceea ce avem noi autohton se va prăbuși (VIDEO)
Nazare: Toleranță zero pentru marii datornici. ANAF lansează controale de integritate
Politică
Nazare: Toleranță zero pentru marii datornici. ANAF lansează controale de integritate
Marcel Ciolacu a anunțat ce măsuri trebuie să ia urgent Guvernul Bolojan: „Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Vedem o explozie a prețurilor la alimente”
Politică
Marcel Ciolacu a anunțat ce măsuri trebuie să ia urgent Guvernul Bolojan: „Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Vedem o explozie a prețurilor la alimente”
Ministrul Dragoș Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziția microbuzelor școlare finanțate prin PNRR. În unele județe prețul a fost dublu. Parchetul European ar putea fi sesizat
Politică
Ministrul Dragoș Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziția microbuzelor școlare finanțate prin PNRR. În unele județe prețul a fost dublu. Parchetul European ar putea fi sesizat
Daniel David, reacție la amenințările sindicatelor: Dacă demisia mea rezolva problemele, cu plăcere mi-aș fi depus-o. Modificările sunt necesare deoarece avem o criză care pune sub semnul întrebării salariile și bursele (VIDEO)
Politică
Daniel David, reacție la amenințările sindicatelor: Dacă demisia mea rezolva problemele, cu plăcere mi-aș fi depus-o. Modificările sunt necesare deoarece avem o criză care pune sub semnul întrebării salariile și bursele (VIDEO)
Cseke Attila anunță că vor fi tăiate 40.000 de posturi în administrația locală: Se vor face astfel economii de 2,2 miliarde de lei anual
Politică
Cseke Attila anunță că vor fi tăiate 40.000 de posturi în administrația locală: Se vor face astfel economii de 2,2 miliarde de lei anual
Ministrul Apărării, despre reforma pensiilor militare. Ce aspecte trebuie să rezolve o viitoare lege (VIDEO)
Politică
Ministrul Apărării, despre reforma pensiilor militare. Ce aspecte trebuie să rezolve o viitoare lege (VIDEO)
Ultima oră
17:24 - China îndeamnă la pace în Ucraina: „Toate părțile, inclusiv Ucraina și UE, trebuie să participe la negocieri”
17:08 - Adrian Veștea: Reforma trebuie susținută din teritoriu, nu doar de la centru
17:08 - Românii au speriat litoralul bulgăresc! Autoritățile din Bulgaria au aplicat amenzi usturătoare
17:07 - Dennis Man, transfer de top la PSV Eindhoven: „Nu am stat pe gânduri..”
16:56 - Imagini desprinse din filmele de groază! Cadavrul unei femei a zăcut timp de 3 ore pe o stradă din Cluj. Ce au transmis autoritățile
16:41 - „Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google
16:41 - Român blocat în Grecia, cu cheia încuiată în portbagaj și soția nervoasă, cere ajutor pe Facebook: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
16:37 - Cristina Șișcanu, sfat pentru toate soacrele: „Fiți sprijin, nu judecător. Dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, ‘soacra’ ar prinde podiumul”. Cum se înțelege vedeta cu soacra ei
16:31 - Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări importante în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie / Vor fi restrânse categoriile de persoane scutite de interviul pentru reînnoirea vizei
16:15 - Cătălin Botezatu a contactat-o pe Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. Ce a transmis creatorul de modă