Siegfried Mureșan critică agresiunea hibridă a Moscovei asupra Republicii Moldova. „Rusia nu trebuie să câștige nici la Chișinău, nici în alte capitale europene”, consideră europarlamentarul

Liberalul Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European, subliniază că România și Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze sprijinul pentru Republica Moldova, în contextul intensificării presiunilor exercitate de Rusia înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare.

„Republica Moldova are nevoie de sprijinul nostru ferm și consecvent”, a transmis Mureșan, avertizând că Moscova încearcă să influențeze cursul politic al țării vecine pentru a opri „drumul țării către Uniunea Europeană”.

Europarlamentarul liberal a explicat că miza este strategică atât pentru Chișinău, cât și pentru București: „Pentru România, stabilitatea și parcursul european al Republicii Moldova sunt esențiale: granițele noastre estice sunt mai sigure atunci când la Chișinău există un partener pro-european și democratic”.

Siegfried Mureșan a reiterat că opțiunea europeană a Republicii Moldova trebuie protejată contra tuturor celor care vor să o deturneze și că Rusia „nu trebuie să câștige nici la Chișinău, nici în alte capitale europene”. „Viitorul Republicii Moldova trebuie decis de cetățenii săi, prin vot liber și corect – nu de la Kremlin”, a conchis europarlamentarul.

Reamintim că Republica Moldova se pregătește de alegeri parlamentare, care vor avea loc pe 28 septembrie, într-un context marcat de ingerințe ale Rusiei sau ale unor actori apropiați Rusiei, cu obiectivul slăbirii forțelor politice pro-europene de la Chișinău.