Un consilier local din comuna Toplița, județul Harghita, a băut bere în timpul unei ședințe de Consiliu Local, când se votau proiectele pentru comunitate.

Consilierul Man bea bere în ședință. Ce spune primarul

Ședința de Consiliu Local a avut loc pe Zoom. Astfel, consilierul local Călin Constantin Man, membru PNL, a fost surprins pe imagini în timp ce bea bere dintr-o doză. Asta când se votau proiecte importante pentru comunitate.

Man n-a putut fi contactat pentru a da o explicație.

În schimb, Sebastian Buzilă, primarul comunei, a declarat pentru că va discuta problema într-o viitoare întâlnire cu consilierii: „A fost o ședință online, consilierii au intrat unii de acasa, și eu am văzut niște imagini ulterior. Se pare că a băut o bere, nu știu sigur, cu alcool, fără alcool, dintr-o doză se bea o bere. O să am o întâlnire cu consilierii și o să discutam și problema asta”.