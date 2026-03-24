Ada Lupu Hausvater a fost declarată câștigătoarea concursului de proiecte de management organizat pentru T . Ea devine astfel primul manager general al instituției ales prin concurs după decesul lui Ion Caramitru.

Cum s-a desfășurat concursul

În cadrul competiției, celălalt finalist, Boris Focșa, a primit nota 1.47 la proba interviului, terminând cu o medie finală de 4.40. Instituția organizatoare a precizat că procesul de selecție s-a desfășurat conform legislației. Regulile impune un prag minim de promovare pentru a putea valida proiectul de management propus de candidați. Ministerul Culturii a explicat cadrul legal prin care a fost desemnat câștigătorul acestui concurs, scrie .

„Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 7”, a transmis Ministerul Culturii.

Parcursul profesional al regizoarei de teatru Ada Lupu Hausvater

Regizoarea de teatru a condus Teatrul Național din Timișoara în ultimele două decenii și este prima femeie manager a unui teatru național din România. Această reușită vine după ce s-a aflat la a treia încercare de a prelua instituției din București.

De asemenea, este singurul candidat care a participat la toate cele trei concursuri organizate de Ministerul Culturii în ultimii patru ani. Mandatul său la conducerea TNB se va desfășura pe o perioadă de cinci ani, între 2026 și 2031.

Regizoarea de film nu este la prima încercare

Drumul către Teatrului Național din București nu a fost lipsit de obstacole, având în vedere că evaluările precedente nu au avut succes. Concursul din 2022 a fost anulat după retragerea unui membru al comisiei și din cauza lipsei de pregătire a candidaților de la acea vreme. La finalul anului 2025, proiectul depus de regizoare obținuse doar nota 6.58. Totuși, perseverența acesteia a dus la rezultatul de astăzi.