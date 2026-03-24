Ada Lupu Hausvater a fost declarată câștigătoarea concursului de proiecte de management organizat pentru Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București. Ea devine astfel primul manager general al instituției ales prin concurs după decesul lui Ion Caramitru.
În cadrul competiției, celălalt finalist, Boris Focșa, a primit nota 1.47 la proba interviului, terminând cu o medie finală de 4.40. Instituția organizatoare a precizat că procesul de selecție s-a desfășurat conform legislației. Regulile impune un prag minim de promovare pentru a putea valida proiectul de management propus de candidați. Ministerul Culturii a explicat cadrul legal prin care a fost desemnat câștigătorul acestui concurs, scrie Agerpres.
„Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 7”, a transmis Ministerul Culturii.
Regizoarea de teatru a condus Teatrul Național din Timișoara în ultimele două decenii și este prima femeie manager a unui teatru național din România. Această reușită vine după ce s-a aflat la a treia încercare de a prelua instituției din București.
De asemenea, este singurul candidat care a participat la toate cele trei concursuri organizate de Ministerul Culturii în ultimii patru ani. Mandatul său la conducerea TNB se va desfășura pe o perioadă de cinci ani, între 2026 și 2031.
Drumul către Teatrului Național din București nu a fost lipsit de obstacole, având în vedere că evaluările precedente nu au avut succes. Concursul din 2022 a fost anulat după retragerea unui membru al comisiei și din cauza lipsei de pregătire a candidaților de la acea vreme. La finalul anului 2025, proiectul depus de regizoare obținuse doar nota 6.58. Totuși, perseverența acesteia a dus la rezultatul de astăzi.