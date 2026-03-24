Elevii din Bihor au refuzat să intre la ore când în clasă a apărut directorul acuzat de pedofilie

Flavia Codreanu
24 mart. 2026, 19:12
Cuprins
  1. Elevii au ieșit din clasă când a apărut directorul acuzat de pedofilie
  2. Trei anchete deschise pe numele directorului
  3. Dosar penal mutat la Oradea

Directorul acuzat de pedofilie de la Școala Gimnazială „Alexandru Roman” din Aușeu a încercat să revină la catedră, deși este vizat de anchete penale și disciplinare.

Elevii au ieșit din clasă când a apărut directorul acuzat de pedofilie

Profitând de unele întârzieri în procedurile administrative, Adrian Botici s-a prezentat miercurea trecută la orele de matematică, deși acesta fusese anunțat că este suspendat. Surprinși să îl vadă la catedră, copiii au refuzat să participe la curs și au ieșit pe hol în semn de protest. Situația a fost tensionată, iar profesorul a fost nevoit să părăsească sala, scrie presa locală.

Trei anchete deschise pe numele directorului

În prezent, Adrian Botici este cercetat pe trei fronturi:  de Inspectoratul Școlar, de o comisie internă a școlii și de procurori. Formarea comisiei de disciplină la nivel local a fost dificilă, deoarece mulți colegi s-au temut să se implice în investigarea șefului lor. Cu toate acestea, procedurile au fost finalizate, iar audierile vor începe în perioada următoare.

„Ce pot să vă spun este că sunt nevinovat! Totul este o înscenare și o răzbunare din partea unui fost angajat al școlii”, a declarat Adrian Botici.

Dosar penal mutat la Oradea

Investigația penală, deschisă inițial la Aleșd, a fost preluată recent de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor pentru o gestionare mai eficientă. Dosarul a fost deschis încă din toamna anului trecut, însă au apărut plângeri noi de la elevi de clasa a VIII-a. Procurorii urmează să stabilească dacă probele sunt suficiente pentru a trimite cazul în instanță. Unele surse din cadrul școlii au clarificat statutul actual al cadrului didactic, relatează presa locală.

Directorul acuzat de pedofilie are obligația de a se prezenta la serviciu, însă reglementările actuale îi interzic să mai desfășoare orice fel de activități cu elevii.

