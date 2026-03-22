Flavia Codreanu
22 mart. 2026, 13:59
Sute de persoane din Sectorul 1 au rămas fără gaze în această duminică. Când se reiau alimentările
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Zonele afectate
  2. Recomandări de siguranță după reluarea gazelor pentru clienții din Sectorul 1

Clienții din Sectorul 1 au rămas fără gaze naturale duminică dimineață, începând cu ora 06:14, după ce o avarie produsă în timpul lucrărilor de reabilitare la linia de tramvai din zona Clăbucet. Distrigaz Sud Rețele a oprit alimentarea pentru 726 de consumatori de pe zece străzi.

Zonele afectate

Distrigaz Sud Rețele a trimis echipe de intervenție pe străzile Bucegi, Carpați, Clăbucet, Dornei, Parângului, Aviator Popișteanu, Puțul lui Crăciun, Săcele, Scărișoara și Soveja, unde clienții așteaptă reluarea serviciului. Compania a anunțat că alimentarea cu gaze naturale va fi restabilită în cursul zilei de duminică, în jurul orei 20:00, imediat ce defectul provocat de lucrările la infrastructură va fi remediat complet, scrie HotNews.

Recomandări de siguranță după reluarea gazelor pentru clienții din Sectorul 1

După revenirea gazelor la ora 20:00, oamenii sunt sfătuiți să sune imediat la numerele de urgență 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778 dacă simt miros de gaze în locuințe. Reprezentanții companiei recomandă aerisirea imediată a încăperilor, evitarea producerii de scântei și oprirea tuturor aparatelor electrocasnice sau a robinetului de alimentare până când situația este verificată de echipele de intervenție.

Citește și...
Se fac primele condamnări în dosarul motorinei furate de la Kogălniceanu
Eveniment
Se fac primele condamnări în dosarul motorinei furate de la Kogălniceanu
Caz șocant în Satu Mare: doi copii de 2 și 4 ani, găsiți legați de calorifer. Ce explicație halucinantă au dat părinții
Eveniment
Caz șocant în Satu Mare: doi copii de 2 și 4 ani, găsiți legați de calorifer. Ce explicație halucinantă au dat părinții
Incendiu puternic în Tigveni, Argeș: un bărbat a fost găsit carbonizat
Eveniment
Incendiu puternic în Tigveni, Argeș: un bărbat a fost găsit carbonizat
Studiu: TikTok are cele mai mari rate de dezinformare despre sănătatea mintală. Cum răspunde platforma
Externe
Studiu: TikTok are cele mai mari rate de dezinformare despre sănătatea mintală. Cum răspunde platforma
Patriarhia Română avertizează că tot mai mulți credincioși în suferință sunt păcăliți de falși preoți sau măicuțe. Cazul bărbatului suferind din dragoste care a pierdut o sumă uriașă
Eveniment
Patriarhia Română avertizează că tot mai mulți credincioși în suferință sunt păcăliți de falși preoți sau măicuțe. Cazul bărbatului suferind din dragoste care a pierdut o sumă uriașă
Toți cei 117 militari români retrași din Irak au revenit în țară. MApN: „Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, cu sprijinul structurilor NATO”
Eveniment
Toți cei 117 militari români retrași din Irak au revenit în țară. MApN: „Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, cu sprijinul structurilor NATO”
Pompierii din Deva au salvat doi cățeluși căzuți într-o conductă de canalizare. Unul dintre ei a avut nevoie de resuscitare pentru a fi readus la viață (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Pompierii din Deva au salvat doi cățeluși căzuți într-o conductă de canalizare. Unul dintre ei a avut nevoie de resuscitare pentru a fi readus la viață (VIDEO, FOTO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 22 – 28 martie: Decizii greu de luat pentru Vărsători, situații de context cu care nu sunt obișnuiți (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 22 – 28 martie: Decizii greu de luat pentru Vărsători, situații de context cu care nu sunt obișnuiți (VIDEO)
„Îmi dă cu coada de la mătură în cap”. Noi detalii cutremurătoare în cazul fetiței din Cluj, maltratată în familie. Autoritățile au ținut partea părinților abuzatori
Eveniment
„Îmi dă cu coada de la mătură în cap”. Noi detalii cutremurătoare în cazul fetiței din Cluj, maltratată în familie. Autoritățile au ținut partea părinților abuzatori
Autoritățile din Capitală, apel insistent către șoferi: „Nu le mai daţi bani parcagiilor! E o formă de înșelăciune care trebuie oprită” (VIDEO)
Eveniment
Autoritățile din Capitală, apel insistent către șoferi: „Nu le mai daţi bani parcagiilor! E o formă de înșelăciune care trebuie oprită” (VIDEO)
Ultima oră
13:36 - Se fac primele condamnări în dosarul motorinei furate de la Kogălniceanu
12:50 - Guvernul britanic nu susține ultimele amenințările lui Trump asupra Iranului: „Președintele SUA este perfect capabil să vorbească în nume propriu”
12:18 - (VIDEO) A treia pană de curent națională lovește Cuba: milioane de oameni fără curent, protestează cu tigăi
11:35 - Caz șocant în Satu Mare: doi copii de 2 și 4 ani, găsiți legați de calorifer. Ce explicație halucinantă au dat părinții
10:39 - Incendiu puternic în Tigveni, Argeș: un bărbat a fost găsit carbonizat
10:14 - „Să nu le permitem să ne fure viitorul!”: peste 150.000 de oameni au protestat la Praga împotriva guvernului
09:41 - Studiu: TikTok are cele mai mari rate de dezinformare despre sănătatea mintală. Cum răspunde platforma
09:06 - Sfinții zilei de 22 martie: Sfântul Vasile din Ancira și Sfânta Drosida, modele de credință și curaj
08:47 - Vremea, 22 martie: Ploi slabe și temperaturi în scădere
08:29 - 48 de ore, atât are la dispoziție Iranul să redeschidă strâmtoarea Ormuz, avertizează Donald Trump