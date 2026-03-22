Clienții din Sectorul 1 au rămas fără naturale duminică dimineață, începând cu ora 06:14, după ce o avarie produsă în timpul lucrărilor de reabilitare la linia de tramvai din zona Clăbucet. Distrigaz Sud Rețele a oprit alimentarea pentru 726 de consumatori de pe zece străzi.

Zonele afectate

Distrigaz Sud Rețele a trimis echipe de intervenție pe străzile Bucegi, Carpați, Clăbucet, Dornei, Parângului, Aviator Popișteanu, Puțul lui Crăciun, Săcele, Scărișoara și Soveja, unde clienții așteaptă reluarea serviciului. Compania a anunțat că alimentarea cu gaze naturale va fi restabilită în cursul zilei de duminică, în jurul orei 20:00, imediat ce defectul provocat de lucrările la infrastructură va fi remediat complet, scrie .

Recomandări de siguranță după reluarea gazelor pentru clienții din Sectorul 1

După revenirea gazelor la ora 20:00, oamenii sunt sfătuiți să sune imediat la numerele de urgență 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778 dacă simt miros de gaze în locuințe. Reprezentanții companiei recomandă aerisirea imediată a încăperilor, evitarea producerii de scântei și oprirea tuturor aparatelor electrocasnice sau a robinetului de alimentare până când situația este verificată de echipele de intervenție.