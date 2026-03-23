Asistenta medicală din Vaslui, în vârstă de 58 de ani, s-a stins din viață duminică, după ce s-a prăbușit în fața casei la finalul unei ture de noapte.

Ce s-a întâmplat cu asistenta medicală din Vaslui

Femeia lucra la blocul operator, în sălile de nașteri, și ieșise de la muncă la ora 07:00 dimineața. Ajunsă în fața locuinței, aceasta a leșinat. A fost găsită de un martor care a sunat imediat la 112. O ambulanță a preluat-o și a dus-o la Unitatea de Primiri Urgențe, unde inițial medicii au reușit să o stabilizeze. Purtătorul de cuvânt al ambulanței a explicat cum a fost găsită victima.

„A fost trimisă o ambulanță B2, pacienta a fost găsită conștientă, coerentă și a fost transportată la spitalul din Vaslui”, a declarat Dan Ungureanu, purtător de cuvânt SAJ Vaslui.

Asstenta a murit la spital

După patru ore de investigații, analize și tratament, starea femeii părea să se fi îmbunătățit. În jurul orei 12:30, chiar când se pregătea să plece acasă, aceasta a suferit un nou leșin, urmat imediat de un stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse de colegii săi, care au resuscitat-o timp de două ore, inima ei nu a mai bătut.

Medicul-șef de la UPU a explicat ce s-a întâmplat înainte de deces:

„A fost consultată de medicul neurolog, i s-au recoltat analize, i s-a administrat tratament. Iar la ora când era bine și a dorit să meargă la domiciliu, la 12:30, pacienta face o nouă sincopă urmată de stop. A fost resuscitată două ore”, a precizat Carmena Piseru, medic-șef UPU Vaslui.

S-a deschis o anchetă

Inspectorii au început imediat o cercetare pentru a stabili dacă epuizarea fizică a dus la această tragedie. În urma chestionarelor completate de colegii femeii, a ieșit la iveală faptul că 12 angajați din 19 se plâng și de faptul că au prea multe sarcini de muncă. La blocul operator unde lucra victima lipsesc doi asistenți, ceea ce a pus o presiune suplimentară pe personalul existent, scrie .

Conducerea spitalului a transmis un mesaj de rămas-bun.

„Am aflat cu profundă mâhnire şi adânc regret despre dispariţia Dnei. Daniela CIUCĂ – Asistent Medical Principal la Blocul Operator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă ,,Sfânta Chiriachi” Vaslui. Doamna Daniela CIUCĂ a fost o persoană care s-a remarcat prin implicare, etică profesională, colegialitate. În aceste momente de imensă suferință, suntem alături de familia îndurerată şi îndoliată, asigurând-o de totalul nostru sprijin şi întreaga noastră compasiune pentru depăşirea acestei tragedii. Dumnezeu să o ierte! Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a declarat Conducerea Spitalului Județean de Urgență „Sfânta Chiriachi” Vaslui.