Dezbaterea privind reglementarea sălilor de jocuri de noroc din Râmnicu Vâlcea a scos la iveală tensiuni între locuitori, autorități și operatorii din industrie. Primarul Mircia Gutău respinge o interdicție totală și propune o soluție de echilibru.

Ce variantă de reglementare susține primarul

Edilul consideră că o decizie radicală ar afecta atât mediul economic, cât și comunitatea locală, motiv pentru care propune o abordare graduală. El a explicat că administrația trebuie mai întâi să decidă dacă permite aceste activități, iar ulterior să stabilească zonele.

„Orice decizie tranşantă nu face bine nimănui. De aceea, după consultarea dumneavoastră, vom lua o decizie în aşa fel încât să fie împăcate, pe cât posibil, ambele părţi.” Potrivit acestuia, locațiile din centrul orașului ar putea fi eliminate din cauza numeroaselor reclamații primite.

Primarul a mai subliniat că regulamentul final va ține cont atât de opiniile cetățenilor, cât și de impactul social și economic. El susține că modelul aplicat nu va copia alte orașe, ci va fi adaptat specificului local, relatează Digi24.

De ce sunt nemulțumiți locuitorii orașului

Mulți dintre participanții la dezbatere au reclamat disconfortul provocat de sălile amplasate la parterul blocurilor. Zgomotul constant și comportamentul unor clienți sunt principalele motive invocate de locatari.

„Programul este non-stop. Am sală de jocuri sub mine, la bloc. Mă culc şi eu ca omul, iar la 12 noaptea aud cum se jură unii pe mamă, pe copii, că-l taie p-ăla, că a pierdut banii, că l-a nenorocit.” În acest context, oamenii cer limitarea programului și reguli mai stricte.

Un alt subiect sensibil a fost accesul minorilor în aceste spații, însă reprezentanții industriei au respins acuzațiile. Ei au declarat că „niciun angajat nu-şi asumă să lase minori în sala de ”.

Ce efecte economice sunt luate în calcul

Primarul a atras atenția asupra locurilor de muncă și a impactului asupra economiei locale, în cazul unei interdicții totale. El a precizat că decizia finală trebuie să mențină un echilibru între interesele sociale și cele economice.

„Veţi vedea un regulament cum nu aţi mai văzut.” În prezent, în oraș funcționează aproximativ 27 de locații cu aproape 900 de aparate de jocuri.