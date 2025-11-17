Un nou sondaj dă peste cap toate previziunile. Patru candidați despărțiți de doar un procent

Un nou sondaj realizat în perioada 12-14 noiembrie dă peste cap toate calculele. Patru favoriți sunt despărțiți de doar un procent.

Noul studiu îl dă pe Ciprian Ciucu câștigător

Diferența între primii patru candidați la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București este extrem de mică, de 1,3%, arată sondajul realizat de AtlasIntel.

Potrivit cercetării, Ciucu este creditat cu 19,2% și este urmat de candidatul PSD, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, cu 18,6%. Pe locul trei se află Cătălin Drulă, cu 18,1%, în timp ce pe locul 4 se află candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, cu 17.9%, arată studiul realizat de AtlasIntel la comanda Hotnews.

Practic, între primul și cel de-al patrulea candidat sunt doar 1,3%, ceea ce înseamnă că plutonul fruntaș se află în marja de eroare de +/-2%.

Pe de altă parte, Ana Ciceală, de la SENS, și Vlad Gheorghe, de la Partidul Drept, apar și ei în sondajul AtlasIntel. Ciceală este cotată cu 7,1%,, în timp ce Vlad Gheorghe strânge 2,6% din voturi.

Sondajul de opinie a fost realizat de pentru HotNews în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane.

Diferențe mari față de un alt sondaj CURS

Un alt sondaj realizat de în perioada 3–14 noiembrie arată cu totul alte cifre.

Potrivit sondajului, pe primul loc în preferințe e Daniel Băluță, cu 27%. El e urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, ambii cu câte 22%.

Anca Alexandrescu e la 15%. Candidații noi sau independenți au scoruri între 2% și 5%. George Burcea, candidatul POT, de exemplu, are 2%.

Cât despre opțiunile pentru Consiliul General al Municipiului București, PSD e la 22%, urmat de USR cu 21% și de PNL cu 19%. AUR e cotat cu 18%, iar restul partidelor sunt situate între 2% și 5%.