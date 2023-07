Un primar din Gorj a rămas fără mandat. Situația bizară în care se află Ionuț Stan, trimis în judecată pentru fapte de corupție

Un primar din județul Gorj a rămas fără mandat după ce a lipsit de la serviciu mai bine de jumătate de an. El e trimis în judecată pentru fapte de corupție și nu are voie să discute cu martorii. Or martorii lucrează chiar în primărie. Prin urmare, deși judecătorii i-au dat voie să-și continue mandatul, el nu a putut lucra efectiv.

Primar din Gorj, lăsat fără mandat

Ionuț Stan a rămas fără mandatul de primar al comunei Albeni. Prefectul județului Gorj a dat ordinul de revocarea a acestuia din funcție, după ce secretarul comunei l-a informat că edilul n-a trecut pe la primărie mai bine de jumătate de an, informează

„Mi s-a înaintat un memoriu din partea secretarului în care se arăta că în anul curent primarul a fost indisponibil mai mult de șase luni”, a declarat Iulian Popescu, prefectul din Gorj.

Ionuț Stan e trimis în judecată pentru fapte de corupție și nu are voie să ia legătura cu martorii din dosar. Cum martorii sunt chiar angajați ai primăriei, el nu și-a putut exercita funcția, deși judecătorii i-au dat acest drept.

Stan a candidat la alegerile precedente din partea PNL, dar anul acesta, din cauza dosarului de corupție, a fost suspendat din partid de către conducerea PNL Gorj.

Acuzațiile ce-i sunt aduse lui Ionuț Stan

Ionuț Stan chiar a fost arestat preventiv mai multe luni în cadrul anchetei penale, iar acum e sub control judiciar.

El e acuzat de trafic de influență, luare de mită, divulgarea informațiilor secrete de serviciu, instigare la comiterea infracțiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu. Mai precis, acesta e acuzat că de la mai multe persoane pentru ca acestea să fie angajate în administrația locală.