Ministerul Educației introduce un nou cadru național privind temele pentru acasă, o schimbare majoră menită să reducă presiunea asupra elevilor și să creeze un sistem coerent în toate școlile. Ordinul semnat de ministrul Daniel David stabilește reguli unitare, diferențiate pe niveluri de învățământ și gândite pentru a sprijini procesul educațional în mod echilibrat.

Ce presupune noul ordin privind temele pentru acasă

adoptat de Ministerul Educației reglementează pentru prima dată la nivel național modul în care sunt stabilite și gestionate temele în învățământul preuniversitar. Ordinul, ce urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, are ca obiectiv limitarea supraîncărcării elevilor și clarificarea rolului pe care temele îl au în consolidarea cunoștințelor.

Potrivit instituției, regulile au fost calibrate astfel încât să țină cont de vârsta elevilor, ritmul de lucru și nevoile reale din clasă. Ministrul a explicat că demersul este construit pe baza unor prevederi mai vechi, actualizate pentru a răspunde contextului educațional de astăzi.

„Pornind de la reglementări existente încă din 2016, am încercat să creez un context actualizat (inclusiv ca urmare a modificărilor legislative) în care procesul educațional să fie facilitat, nu încurcat, de temele pentru acasă, în plus adaugând mai clar și un mecanism de control al implementării acestei reglementări. Cred sincer că această reglementare ajută atât copiii, cât și profesorii să beneficieze de un context educațional nu doar performant, ci și plăcut și sănătos, întărind încrederea în școală și între elevi-profesori-părinți.”, a transmis David.

Ministrul subliniază și flexibilitatea introdusă prin noile prevederi, utilă atât pentru recuperare, cât și pentru performanță. „Reglementarea permite flexibilizări ale temelor – obligatorii și suplimentar-facultative – în funcție de nevoile copiilor: de la recuperare și consolidare a competențelor, până la performanță și relevanță pentru viața cotidiană.” În același mesaj, el amintește rolul important al celor 25% din timpul disciplinelor rezervat educației remediale, precizând că această direcție „va face școala și mai atractivă și mai eficientă, încurajând profesorii să lucreze împreună pentru o mai bună cooperare”.

Cum sunt structurate temele și care sunt diferențele propuse

Noul ordin împarte temele în două categorii: obligatorii și suplimentare. Temele obligatorii trebuie să fie accesibile întregii clase și să aibă un nivel mediu de dificultate, servind la consolidarea lecțiilor predate. Temele suplimentare sunt opționale și pot ajuta fie la recuperarea materiei pentru elevii care întâmpină dificultăți, fie la dezvoltarea celor cu rezultate peste medie.

O prevedere importantă vizează educația timpurie și clasa pregătitoare, unde temele sunt interzise complet, relatează capital.ro. Măsura elimină riscul unei presiuni inutile asupra copiilor aflați la început de parcurs școlar.

Ce limite de timp sunt impuse pentru realizarea temelor

Ministerul stabilește pentru prima dată limite clare privind durata zilnică a temelor obligatorii. Elevii din ciclul primar nu pot primi sarcini care să depășească o oră pe zi, iar cei de gimnaziu și liceu se vor încadra în limita de două ore. De asemenea, o temă complexă sau de sinteză poate fi acordată doar o singură dată pe interval de învățare, pentru a evita suprasolicitarea.

În timpul vacanțelor, elevii din învățământul primar și gimnazial nu vor primi, în mod obișnuit, . Ministerul atrage atenția asupra efectelor negative ale suprasolicitării, precum epuizarea fizică, stresul emoțional și scăderea motivației pentru școală.

Ce interdicții noi se aplică profesorilor

Ordinul introduce reguli clare privind utilizarea temelor. Cadrele didactice nu pot folosi temele ca metodă de sancționare, iar sarcinile excesive sau repetitive sunt interzise. În plus, temele nu pot conține noțiuni care ar necesita predare sistematică în clasă, responsabilitatea instruirii revenind profesorului.

Documentul prevede și colectarea anuală a feedbackului din partea elevilor și părinților, analiză realizată de directori la nivelul ciclului primar, respectiv de diriginți la celelalte niveluri. Datele vor fi utilizate în consiliile de administrație pentru ajustarea politicilor interne privind volumul și eficiența temelor.