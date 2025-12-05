B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Mesajul transmis de George Simion, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei: „Eu nu trădez!”. Ce anunț a făcut liderul AUR

Ana Maria
05 dec. 2025, 22:13
Sursa foto: Captura video Facebook / @George Simion
Cuprins
  1. George Simion: „Eu nu trădez!”. Ce anunț a făcut liderul AUR
  2. Pe ce loc se clasează Anca Alexandrescu potrivit unui sondaj realizat de AtlasIntel
  3. Ce impact poate avea susținerea lui George Simion pentru Anca Alexandrescu

„Eu nu trădez!”. George Simion a transmis un mesaj înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc duminică, 7 decembrie. El a ținut să sublinieze că susține candidatura Ancăi Alexandrescu. Președintele AUR afirmă despre aceasta că „e singura care poate sparge buboiul”.

„Eu nu trădez! Anca e singura care poate sparge buboiul. Așa ca noi o susținem și vă rog și pe voi, care știți bucureșteni sau buzoieni, să îi trimiteți la vot duminică. E singura cale democratică să scăpăm de ei!”, a scris George Simion, pe Facebook.

Pe ce loc se clasează Anca Alexandrescu potrivit unui sondaj realizat de AtlasIntel

Cursa pentru Primăria Bucureștiului este foarte strânsă, iar potrivit ultimului sondaj realizat de AtlasIntel, publicat de Hotnews, pe prima poziție se află chiar Anca Alexandrescu, la o distanță de doar 0,1% față de Daniel Băluță. Cei doi sunt urmați de Ciprian Ciucu, candidatul PNL, cu un scor de 20,2%.

În acest ultim sondaj AtlasIntel, Anca Alexandrescu urcă pentru prima dată pe primul loc, cu 24%, fiind urmată aproape la virgulă de Daniel Băluță, care înregistrează 23,9%. Practic, cei doi își inversează pozițiile față de sondajul din 1 decembrie, când Băluță conducea tot cu o diferență de 0,1%.

Pe locul 3 se află Ciprian Ciucu, candidatul PNL, care obține 20,2%, cu aproape 4% sub primii doi.

Cătălin Drulă, candidatul USR, rămâne stabil, cu 15,3%, față de 15,5% în măsurătoarea anterioară.

Pe 5 se clasează Anca Ciceală, reprezentanta SENS, care ajunge la un surprinzător 10%, în creștere de la 8,4%.

Restul competitorilor nu reușesc să depășească un procent semnificativ: 1,9% declară vot nul/alb sau că nu votează, 1,6% aleg alt candidat, iar 1,5% sunt indeciși. Sub un procent se situează Eugen Teodorovici (0,7%), George Burcea (0,4%), Gheorghe Nețoiu (0,3%) și Vlad Gheorghe (0,2%), acesta din urmă retrăgându-se ulterior în favoarea lui Ciprian Ciucu.

Ce impact poate avea susținerea lui George Simion pentru Anca Alexandrescu

Susținerea publică a lui George Simion poate influența decisiv alegătorii în această competiție strânsă, oferind un impuls candidatului AUR. Într-un context în care diferențele sunt mici, această susținere ar putea fi decisivă pentru rezultate de duminică, 7 decembrie.

