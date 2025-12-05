„Eu nu trădez!”. George Simion a transmis un mesaj înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc duminică, 7 decembrie. El a ținut să sublinieze că susține candidatura Ancăi Alexandrescu. Președintele AUR afirmă despre aceasta că „e singura care poate sparge buboiul”.

George Simion: „Eu nu trădez!”. Ce anunț a făcut liderul AUR

„Eu nu trădez! Anca e singura care poate sparge buboiul. Așa ca noi o susținem și vă rog și pe voi, care știți bucureșteni sau buzoieni, să îi trimiteți la vot duminică. E singura cale democratică să scăpăm de ei!”, a scris George Simion, pe Facebook.

Pe ce loc se clasează Anca Alexandrescu potrivit unui sondaj realizat de AtlasIntel

Cursa pentru Primăria Bucureștiului este foarte strânsă, iar potrivit ultimului sondaj realizat de AtlasIntel, publicat de , pe prima poziție se află chiar Anca Alexandrescu, la o distanță de doar 0,1% față de Daniel Băluță. Cei doi sunt urmați de Ciprian Ciucu, candidatul PNL, cu un scor de 20,2%.

În acest ultim sondaj AtlasIntel, , cu 24%, fiind urmată aproape la virgulă de Daniel Băluță, care înregistrează 23,9%. Practic, cei doi își inversează pozițiile față de sondajul din 1 decembrie, când Băluță conducea tot cu o diferență de 0,1%.

Pe locul 3 se află Ciprian Ciucu, candidatul PNL, care obține 20,2%, cu aproape 4% sub primii doi.

Cătălin Drulă, candidatul USR, rămâne stabil, cu 15,3%, față de 15,5% în măsurătoarea anterioară.

Ce impact poate avea susținerea lui George Simion pentru Anca Alexandrescu

Susținerea publică a lui George Simion poate influența decisiv alegătorii în această competiție strânsă, oferind un impuls candidatului AUR. Într-un context în care diferențele sunt mici, această susținere ar putea fi decisivă pentru rezultate de duminică, 7 decembrie.