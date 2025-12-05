B1 Inregistrari!
B1.ro
05 dec. 2025, 18:01
Ciprian Ciucu: mesaj de mobilizare la vot și de unitate pentru București
Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Astăzi se încheie o campanie marcată de tensiuni și atacuri, însă de mâine rămân bucureștenii și nevoile lor reale. Ciprian Ciucu transmite un apel la responsabilitate și la un vot rațional, orientat către proiecte serioase și către stabilitatea de care orașul are nevoie.

El subliniază că Bucureștiul are nevoie de oameni care să colaboreze, nu de confruntări permanente. În mesajul său, se adresează și colegilor din zona de dreapta, inclusiv celor din USR, reamintind că împărtășesc aceleași valori: transparență, competență și modernizare. Ideea centrală este că toți cei care cred în aceste principii trebuie să poată sta la aceeași masă și să lucreze împreună pentru București.

Ciprian Ciucu le mulțumește celor care l-au susținut deja și se adresează celor indeciși cu un argument simplu: poate reuni echipe și poate livra proiecte care schimbă orașul în bine. Mesajul său este unul de încredere și calm într-un moment încărcat de zgomot electoral.

Pentru București, spune Ciprian Ciucu, direcția corectă începe cu un vot rațional și cu un oraș care alege soluțiile în locul conflictelor.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PNL Filiala București
Alegeri locale parțiale din 7 decembrie 2025
CMF 51250002
Notificare privind transparența la https://www.b1tv.ro/eveniment/notificare-privind-transparenta-materialelor-publicitare-politice-1643939.html

