Norvegia se pregătește de un eventual război, acuzând o intensificare a activității în zonă. a decis să facă achiziții importante de echipament militar.

Norvegia achiziționează echipament militar

Țară vecină cu Rusia, Norvegia va comanda două noi submarine germane pe care le consideră „absolut esențiale” pentru descurajarea unei eventuale agresiuni. De asemenea, guvernul de la Oslo mai are în vedere achiziția unor rachete cu rază lungă de acțiune, după cum a relatat AFP. Autoritățile norvegiene au comandat, încă din 2021, patru submarine militare de la producătorul german (tkMS).

„Norvegia este o naţiune costieră şi maritimă, iar submarinele sunt absolut esenţiale pentru apărarea ţării noastre. Observăm o creştere a activităţii forţelor ruse în Atlanticul de Nord şi Marea Barents”, a declarat ministrul apărării Tore O. Sandvik, citat într-un comunicat.

Ministrul a precizat că țara sa reprezintă ochii și urechile NATO pe flancul nordic. Iar pentru a face față obligațiilor pe care și le-a asumat este nevoie să se înarmeze. În acest context, submarinele sunt indispensabile pentru a face față provocărilor rusești. Primul submarin dintre cele comandate în 2021 ar tebui livrat în 2029.

„În calitate de «ochi şi urechi» ale NATO în nord, acest lucru necesită o capacitate mai mare de a ne arăta prezenţa, de a supraveghea şi de a descuraja în zonele noastre apropiate. În acest context, submarinele sunt absolut indispensabile”, punctează ministrul.

Care este bugetul alocat achiziției

Suma alocată de Norvegia pentru este considerabilă. Guvernul de la Oslo a propus o creștere a bugetului apărării cu 46 de miliarde de coroane. Este vorba despre 3,9 miliarde de euro. Acesta este preţul unitar al submarinelor şi al sistemelor lor de armament care a crescut din cauza majorării prețurilor la materiile prime critice, precum şi la echipamentele de apărare.

Într-un comunicat separat, Ministerul Apărării a anunţat, de asemenea, achiziţionarea de rachete cu rază lungă de acţiune. Țara nordică va investi 19 miliarde de coroane în astfel de dispozitive. Rachetele vor permite atingerea, „cu mare precizie”, a ţintelor aflate la distanţe de până la 500 de kilometri, a subliniat ministrul norvegian.

Țara nordică împarte cu Rusia, în nordul îndepărtat, o graniță terestră de 198 de kilometri. Cele două state se învecinează și în Marea Barents. În condițiile în care tensiunile dintre Moscova și NATO cresc, este nevoie de sporirea capacității de apărare.