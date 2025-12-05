A fost publicat un nou sondaj AtlasIntel privind cursa pentru Primăria Capitalei. Inversare neașteptată pe ultima sută de metri. Potrivit sondajul AtlasIntel publicat de , pe primul loc se află acum Anca Alexandrescu, la o distanță de doar 0,1% față de Daniel Băluță. Cei doi sunt urmați de Ciprian Ciucu, candidatul PNL, cu un scor de 20,2%.

Duminică, 7 decembrie, bucureștenii vor decide nu doar cine va conduce Primăria Capitalei în următorii ani, ci și direcția politică în ansamblu, un fenomen observat frecvent în ultimii ani la nivel național.

În acest ultim AtlasIntel, Anca Alexandrescu urcă pentru prima dată pe primul loc, cu 24%, fiind urmată aproape la virgulă de Daniel Băluță, care înregistrează 23,9%. Practic, cei doi își inversează pozițiile față de sondajul din 1 decembrie, când Băluță conducea tot cu o diferență de 0,1%.

Pe ce locuri se află ceilalți candidați, potrivit ultimul sondaj AtlasIntel

Pe locul 3 se află Ciprian Ciucu, candidatul PNL, care obține 20,2%, cu aproape 4% sub primii doi.

Cătălin Drulă, candidatul USR, rămâne stabil, cu 15,3%, față de 15,5% în măsurătoarea anterioară.

Pe 5 se clasează Anca Ciceală, reprezentanta SENS, care ajunge la un surprinzător 10%, în creștere de la 8,4%.

Restul competitorilor nu reușesc să depășească un procent semnificativ: 1,9% declară vot nul/alb sau că nu votează, 1,6% aleg alt candidat, iar 1,5% sunt indeciși. Sub un procent se situează Eugen Teodorovici (0,7%), George Burcea (0,4%), Gheorghe Nețoiu (0,3%) și Vlad Gheorghe (0,2%), acesta din urmă retrăgându-se ulterior în favoarea lui Ciprian Ciucu.

Când a fost realizat sondajul AtlasIntel

Sondajul de opinie comandat de HotNews și realizat de AtlasIntel în perioada 1–5 decembrie 2025 s-a bazat pe un eșantion de 2.188 de respondenți. Măsurătoarea a fost efectuată prin metoda de recrutare digitală aleatorie, iar marja de eroare este de ±2 puncte procentuale, la un nivel de încredere de 95%.

La sondajul realizat tot de în perioada 12-14 noiembrie și publicat pe 17 noiembrie, indica următorul clasament: Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă și pe locul 4 Anca Alexandrescu.