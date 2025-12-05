Echipa națională de fotbal a României și-a aflat adversarele posibile, dacă va reuși calificarea la Cupa Mondială din 2026. Vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC a avut loc pentru grupele competiției.

Echipa națională va juca în grupa D

Ediția de anul viitor a va fi prima la care vor participa 48 de echipe. În acest context, la Washington DC s-a desfășurat tragerea la sorți pentru grupele competiției. Dacă se va califica, după baraj, echipa națională a României va juca în grupa D. Adversarii românilor vor fi Statele Unite, Paraguay şi Australia, potrivit tragerii la sorţi.

Cupa Mondială din 2026 va fi găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada, în perioada 11 iunie-19 iulie 2026. Participantele au fost împărţite în 12 grupe a câte patru echipe. Conform regulamentului, primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în şaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formaţii de pe locul al treilea.

Meciul de deschidere va fi disputate de echipele naționale ale Mexicului, una dintre cele trei gazde și Africii de Sud, pe 11 iunie. Partida se va juca pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Argentina, , va juca primul său meci contra Algeriei, în Grupa J.

Conform tragerii la sorți, grupa I se anunţă a fi una dintre cele mai puternice, cu Franţa, vicecampioana mondială, Senegal şi Norvegia.

Grupele rezultate după tragerea la sorți

După tragerea la sorți, a rezultat următoarea componență a grupelor. Așa cum arătam, Echipa națională a României va pica în grupa D, dacă se va califica. Componența grupelor este următoarea:

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D;

Grupa B: Canada, UEFA Play-off A, Qatar, Elveţia;

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia;

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C;

Grupa E: Germania, Curacao, Cote d’Ivoire, Ecuador;

Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B, Tunisia;

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă;

Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay;

Grupa I: Franţa, Senegal, FIFA Play-off 2, Norvegia;

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania;

Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1, Uzbekistan, Columbia;

Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama.

Echipa națională trebuie să treacă de baraj

România a ajuns la baraj din postura de câștigătoare de grupă de Liga Națiunilor și va disputa primul meci din play-off cu Turcia. Meciul se va juca în deplasare, pe 26 martie. În cazul în care va trece de Turcia, echipa națională va juca în deplasare şi finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.

Abia apoi, dacă vor reuși să câștige cele două meciuri, tricolorii vor ajunge la Cupa Mondială. Deși mai este mult până acolo, Răzvan Burleanu, președintele de Fotbal, a ținut să comenteze tragerea la sorți. El a subliniat importanța competiției, spunând că oferă o șansă Naționalei, să-și demonstreze valoarea pe scena mondială.

„Este o tragere la sorți care ne şi motivează și ne provoacă enorm. Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc și să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediţie a Cupei Mondiale până acum”, a transmis Burleanu.

Meciurile de baraj pentru calificare