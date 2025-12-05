B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială. Posibilele adversare pentru echipa României

Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială. Posibilele adversare pentru echipa României

Adrian Teampău
05 dec. 2025, 22:21
Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială. Posibilele adversare pentru echipa României
Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026 Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Gripas Yuri/ABAC
Cuprins
  1. Echipa națională va juca în grupa D
  2. Grupele rezultate după tragerea la sorți
  3. Echipa națională trebuie să treacă de baraj
  4. Meciurile de baraj pentru calificare

Echipa națională de fotbal a României și-a aflat adversarele posibile, dacă va reuși calificarea la Cupa Mondială din 2026. Vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC a avut loc tragerea la sorți pentru grupele competiției.

Echipa națională va juca în grupa D

Ediția de anul viitor a Cupei Mondiale va fi prima la care vor participa 48 de echipe. În acest context, la Washington DC s-a desfășurat tragerea la sorți pentru grupele competiției. Dacă se va califica, după baraj, echipa națională a României va juca în grupa D. Adversarii românilor vor fi Statele Unite, Paraguay şi Australia, potrivit tragerii la sorţi.

Cupa Mondială din 2026 va fi găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada, în perioada 11 iunie-19 iulie 2026. Participantele au fost împărţite în 12 grupe a câte patru echipe. Conform regulamentului, primele două clasate din fiecare grupă se vor  califica în şaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formaţii de pe locul al treilea.

Meciul de deschidere va fi disputate de echipele naționale ale Mexicului, una dintre cele trei gazde și Africii de Sud, pe 11 iunie. Partida se va juca pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Argentina, campioana mondială en titre, va juca primul său meci contra Algeriei, în Grupa J.

Conform tragerii la sorți, grupa I se anunţă a fi una dintre cele mai puternice, cu Franţa, vicecampioana mondială, Senegal şi Norvegia.

Grupele rezultate după tragerea la sorți

După tragerea la sorți, a rezultat următoarea componență a grupelor. Așa cum arătam, Echipa națională a României va pica în grupa D, dacă se va califica. Componența grupelor este următoarea:

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D;
  • Grupa B: Canada, UEFA Play-off A, Qatar, Elveţia;
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia;
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C;
  • Grupa E: Germania, Curacao, Cote d’Ivoire, Ecuador;
  • Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B, Tunisia;
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă;
  • Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay;
  • Grupa I: Franţa, Senegal, FIFA Play-off 2, Norvegia;
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania;
  • Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1, Uzbekistan, Columbia;
  • Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama.

Echipa națională trebuie să treacă de baraj

România a ajuns la baraj din postura de câștigătoare de grupă de Liga Națiunilor și va disputa primul meci din play-off  cu Turcia. Meciul se va juca în deplasare, pe 26 martie. În cazul în care va trece de Turcia, echipa națională va juca în deplasare şi finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.

Abia apoi, dacă vor reuși să câștige cele două meciuri, tricolorii vor ajunge la Cupa Mondială. Deși mai este mult până acolo, Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a ținut să comenteze tragerea la sorți. El a subliniat importanța competiției, spunând că oferă o șansă Naționalei, să-și demonstreze valoarea pe scena mondială.

 „Este o tragere la sorți care ne şi motivează și ne provoacă enorm. Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc și să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediţie a Cupei Mondiale până acum”, a transmis Burleanu.

Meciurile de baraj pentru calificare

  • UEFA Play-off A: Ţara Galilor/Bosnia-Herţegovina – Italia/Irlanda de Nord
  • UEFA Play-off B: Ucraina/Suedia – Polonia/Albania
  • UEFA Play-off C: Slovacia/Kosovo – Turcia/România
  • UEFA Play-off D: Cehia/Irlanda – Danemarca/Macedonia de Nord
  • FIFA Play-off 1: RD Congo – Noua Caledonie/Jamaica
  • FIFA Play-off 2: Irak – Bolivia/Surinam
Tags:
Citește și...
Obligații noi pentru sălile de sport și instructorii de fitness. Guvernul impune o nouă condiție pentru funcționare
Sport
Obligații noi pentru sălile de sport și instructorii de fitness. Guvernul impune o nouă condiție pentru funcționare
MLS Cup 2025 – O finală de vis, cu Messi/Miami si Thomas Müller/Vancouver
Sport
MLS Cup 2025 – O finală de vis, cu Messi/Miami si Thomas Müller/Vancouver
Apel la Nicușor Dan să nu promulge legea care impune cote de cetățenie în sport. Petiția a fost inițiată de Ionuț Stroe și semnată de importanți finanțatori și președinți de cluburi (VIDEO)
Sport
Apel la Nicușor Dan să nu promulge legea care impune cote de cetățenie în sport. Petiția a fost inițiată de Ionuț Stroe și semnată de importanți finanțatori și președinți de cluburi (VIDEO)
„Mizerabilo! Handicapato!”. Mesajele în care Gheorghe Tadici insultă handbalistele
Sport
„Mizerabilo! Handicapato!”. Mesajele în care Gheorghe Tadici insultă handbalistele
Un nou record doborât de Lionel Messi. Starul argentinian, cel mai bun pasator din istoria fotbalului
Sport
Un nou record doborât de Lionel Messi. Starul argentinian, cel mai bun pasator din istoria fotbalului
Ion Țiriac face dezvăluirea momentului. Cine este românca pe care o consideră „femeia perfectă”
Sport
Ion Țiriac face dezvăluirea momentului. Cine este românca pe care o consideră „femeia perfectă”
Derby-uri în fotbalul european la Londra, Milano și Monaco: avancronică și cote pariuri
Sport
Derby-uri în fotbalul european la Londra, Milano și Monaco: avancronică și cote pariuri
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc”
Sport
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc”
Un cunoscut fotbalist din Europa a părăsit Arabia Saudită la doar câteva zile după semnarea contractului: „M-am săturat!”. Ce l-a șocat
Sport
Un cunoscut fotbalist din Europa a părăsit Arabia Saudită la doar câteva zile după semnarea contractului: „M-am săturat!”. Ce l-a șocat
Final de sezon cu ghinion. Neymar a suferit o nouă accidentare. Participarea la Cupa Mondială este incertă
Sport
Final de sezon cu ghinion. Neymar a suferit o nouă accidentare. Participarea la Cupa Mondială este incertă
Ultima oră
23:57 - A murit arhitectul care a proiectat Muzeul Guggenheim din Bilbao. Frank Gehry avea 96 de ani
23:56 - Momentul perfect pentru a aerisi locuința. Cum să aerisim eficient în sezonul rece
23:36 - Obiceiuri care încetinesc îmbătrânirea organismului. Stilul de viață recomandat odată cu înaintarea în vârstă
23:20 - Solstițiul de iarnă 2025. Când va avea loc cea mai lungă noapte din an
22:53 - Utilizarea articolelor pirotehnice revine în atenția autorităților. Ce interdicții aduce noua legislație pentru petarde și artificii
22:46 - Norvegia se pregătește de război. Statul nordic face achiziții militare importante de teama Rusiei
22:13 - Guvernul restricționează vânzarea de țigări înainte de majorarea accizelor. Ce prevede ordonanța adoptată
22:13 - Mesajul transmis de George Simion, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei: „Eu nu trădez!”. Ce anunț a făcut liderul AUR
21:43 - Răsturnare de situație pe ultima sută de metri: Anca Alexandrescu, pe primul loc în lupta pentru Primăria Generală, potrivit celui mai recent sondaj. Pe ce locuri se află Ciucu, Băluță, Drulă și Ciceală
21:41 - Premiu de consolare pentru Donald Trump, în locul Nobelului. Distincție pentru pace primită de la președintele FIFA