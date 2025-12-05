În urma unei investigații publicate de Gândul și Știripesurse, reiese faptul că banii investiți de familia lui Daniel Băluță în afacerile imobiliare cu apartamente provin dintr-o afacere de familie.
Potrivit Gândul, a fost analizat certificatul constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Documentul arată structura firmei BD MEDICAL 2002 SRL.
Potrivit certificării ONRC, compania este una de familie, cu capital privat românesc și activitate continuă încă din 2003.
Bilanțurile BD MEDICAL 2002 SRL. Datele publice arată astfel:
2024: 2.019.803 lei cifră de afaceri, 716.363 lei profit
2023: 1.759.801 lei cifră de afaceri, 868.084 lei profit
2022: 1.870.564 lei cifră de afaceri, 865.094 lei profit
Soția lui Daniel Băluță este doctor în științe medicale, cu activitate academică și clinică.
Fratele, Sergiu Băluță, este medic primar în endodonție și medic primar în chirurgie dento-alveolară.
Cumnata, Denisa Băluță, este medic rezident în chirurgie maxilo-facială.
Părinții Florica și Marin Băluță sunt acționari în firmă încă din anii de început, contribuind la dezvoltarea unui business care funcționează de peste 20 de ani.