În urma unei investigații publicate de și , reiese faptul că banii investiți de familia lui Daniel Băluță în afacerile imobiliare cu apartamente provin dintr-o afacere de familie.

Ce scrie în documentele oficiale

Potrivit Gândul, a fost analizat certificatul constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Documentul arată structura firmei BD MEDICAL 2002 SRL.

Potrivit certificării , compania este una de familie, cu capital privat românesc și activitate continuă încă din 2003.

Cum arată bilanțurile financiare ale firmei

Bilanțurile BD MEDICAL 2002 SRL. Datele publice arată astfel:

2024: 2.019.803 lei cifră de afaceri, 716.363 lei profit

2023: 1.759.801 lei cifră de afaceri, 868.084 lei profit

2022: 1.870.564 lei cifră de afaceri, 865.094 lei profit

Cu ce se ocupă membrii familiei Băluță