Acasa » Politică » Ce se va întâmpla după 1 aprilie 2026, când plafonarea tarifelor la gaze va expira. Anunțul făcut de premierul Bolojan (VIDEO)

Ana Maria
05 dec. 2025, 17:08
Ce se va întâmpla după 1 aprilie 2026, când plafonarea tarifelor la gaze va expira. Anunțul făcut de premierul Bolojan (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Plafonarea tarifelor la gaze: Cum va susține Guvernul categoriile vulnerabile după 1 aprilie 2026
  2. Ce spune industria despre posibila creștere a facturilor
  3. Cum se formează prețul gazelor naturale

Plafonarea tarifelor la gaze naturale va expira pe 1 aprilie 2026, iar această veste aduce îngrijorări în rândul consumatorilor privind o posibilă creștere a facturilor. Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă ia în considerare o prelungire a schemei de plafonare la gaze.

Plafonarea tarifelor la gaze: Cum va susține Guvernul categoriile vulnerabile după 1 aprilie 2026

Bolojan a explicat că Executivul analizează modalități prin care să continue sprijinul pentru categoriile vulnerabile.

„Cred că se poate lua în considerare susținerea categoriilor care sunt vulnerabile și pe mai departe, iar datele legate de costuri sunt la Ministerul Muncii și o să-l rog pe domnul ministru al Muncii să vă facă o informare la finalul anului, cât au costat anul acesta subvențiile care au fost alocate pe această componentă, cât s-a accesat din ele. Înțeleg că nu toate estimările au fost îndeplinite. Deci mult mai puțini oameni au solicitat sprijin față de cât s-a estimat”, a declarat Ilie Bolojan.

Ce spune industria despre posibila creștere a facturilor

Conform președintelui Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurențiu Urluescu, după expirarea schemei de plafonare, costurile gazelor ar putea crește cu aproximativ 5% începând cu 1 aprilie 2026. Pentru a atenua impactul, autoritățile analizează două măsuri principale: acordarea de vouchere pentru consumatorii vulnerabili și implementarea unor măsuri pentru creșterea lichidității pe piața angro de gaze, potrivit Știripesurse.

Cum se formează prețul gazelor naturale

Prețul gazelor este influențat de trei componente esențiale:

  • costul produselor standard (baseload), cu variații reduse;

  • ajustările pe piața short-term pentru acoperirea vârfurilor de consum;

  • cheltuielile de înmagazinare necesare pentru sezonul rece și continuitatea aprovizionării.

Până la 31 martie 2026, furnizorii trebuie să factureze consumatorilor casnici un preț maxim de 0,31 lei/kWh, TVA inclus. Pentru clienții noncasnici cu un consum sub 50.000 MWh anual, plafonul este de 0,37 lei/kWh, TVA inclus.

După această dată, piața va reveni la mecanismele normale de formare a prețurilor, ceea ce ar putea duce la creșteri semnificative ale facturilor.

