Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, de ce ar trebuie să se teamă mai mult românii, de un posibil război cu Rusia sau vulnerabilitățile miniștrilor din , așa cum s-a întâmplat în cazul fostului ministru al Apărării și acum cu ministra Mediului.

Cum vede premierul siguranța și dezvoltarea României și ce spune despre posibil război cu Rusia

Ilie a subliniat importanța securității naționale și a stabilității economice pentru o dezvoltare sustenabilă.

„În mod cert, pentru a avea o țară care se dezvoltă, trebuie să ai o țară în siguranță, ceea ce România este în momentul de față, trebuie să ai o țară a cărei economie funcționează, unde trebuie să mai lucrăm, să creăm condiții de prosperitate, trebuie să ai disciplină fiscală, să nu ai deficite foarte mari și, într-adevăr, trebuie să ai bună guvernare.”, a răspuns premierul.

Ce înseamnă bună guvernare pentru cetățeni

Premierul a mai punctat că „buna guvernare va fi întotdeauna legată de rezultate care se reflectă în viața cetățenilor. Asta trebuie să facem în perioada următoare.”

Astfel, premirul a pus accent pe eficiența guvernamentală și pe impactul direct asupra calității vieții românilor.

Va fi adoptată ordonanța trenuleț? Ce a răspuns premierul Ilie Bolojan

Tot în cadrul aceleiași conferințe, premierul a fost întrebat dacă va adopta ordonanța trenuleț.

„Cu sigranță, nu există capacitate financiară să introducem drepturi care azi sunt suspendate, gen indemnizații pentru primari etc. Acest lucru nu se va întâmnpla. Foarte probabil vom avea o astfel de ordonanță, le vom anunța astfel încât ceea ce este prorogat să fie în continuare prorogat. Trebuie ca lucruri care nu sunt normal să mai fie în lege nu trebuie prorogate, ci anulate.

Și pentru salariul minim nu avem spații foarte mari de creștere. Săptămâna viitoare este convocat un consiliu tripartit care va avea pe ordinea de zi aceste aspecte.”, a răspuns premierul.