Acasa » Politică » Ce spune premierul despre moțiunea de cenzură. Se clatină încrederea lui Ilie Bolojan în PSD? (VIDEO)

Ce spune premierul despre moțiunea de cenzură. Se clatină încrederea lui Ilie Bolojan în PSD? (VIDEO)

Adrian A
05 dec. 2025, 17:02
Ce spune premierul despre moțiunea de cenzură. Se clatină încrederea lui Ilie Bolojan în PSD? (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Se teme Bolojan că îl trădează PSD la moțiune de cenzură
  2. Coaliția se clatină din cauza alegerilor din Capitală
  3. Ce șanse are moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan

Ilie Bolojan nu mai pare atât de încrezător în soliditatea coaliției. Întrebat dacă se teme de un vot al PSD alături de opoziție, premierul spune că moțiunea de cenzură va fi un test.

Se teme Bolojan că îl trădează PSD la moțiune de cenzură

Ilie Bolojan spune că moțiunea de cenzură depusă de parlamentarii opoziției va testa, la vot, cât de solidă este Coaliția de guvernare. Este a șasea moțiune care testează Coaliția, însă acum pare că legătura dintre lideri e foarte șubredă.

„Soliditatea coaliţiei va fi testată în momentul în care se va ajunge la un vot pe moţiunea de cenzură. Atunci vom vedea cât este de solidă coaliţia. Eu mă bazez, aşa cum am spus de fiecare dată, că avem cu toţii o responsabilitate şi o stabilitate politică. Este un element de bază care ţine de rating-ul României, de predictibilitate fiscală şi de capacitatea de a pune economia pe baze sănătoase de anul viitor în aşa fel încât să putem ieşi din această situaţie.”, a declarat premierul după ședința de Guvern de la Palatul Victoria.

Coaliția se clatină din cauza alegerilor din Capitală

„În condiţii normale, alegerile la o primărie, chiar şi la cea mai importantă primărie din România, nu ar trebui să aibă un efect direct asupra coaliţiei de guvernare, pentru că tot această coaliţie a stabilit când vor fi alegerile, aşa şi prevede legea într-adevăr, a stabilit data alegerilor şi s-a agreat o manieră civilizată de campanie. În ce măsură se derulează în această formă sau nu, asta judecaţi dumneavoastră şi cetăţenii.”, a declarat Ilie Bolojan.

Ce șanse are moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii neafiliaţi, intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”, a strâns 118 semnături și a fost depusă în Parlamentul României. Iar Ninel Peia, inițiatorul moțiunii, a cerut ajutorul PSD ca să dea Guvernul Bolojan jos.

Pentru ca moțiunea să treacă este nevoie de 232 de voturi din 463. Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este formată din 293 de parlamentari, la care se adaugă 16 deputați din grupul minorităților naționale, grup care susține Guvernul în Parlament.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi citită pe 8 decembrie și votată o săptămână mai târziu, pe 15 decembrie.

