Declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate în cazul în care PNL decide să părăsească guvernarea au stârnit reacții în spațiul public. Fostul premier Victor Ponta a comentat situația în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV.

Acesta a criticat modul în care actuala coaliție gestionează problemele economice și politice ale țării, susținând că discuțiile despre ruperea alianței vin într-un moment în care România ar trebui să fie concentrată pe stabilitatea economică și pe adoptarea bugetului.

Urmează alegeri anticipate? Ce spune Victor Ponta despre tensiunile din coaliție

Fostul prim-ministru a afirmat că din interiorul coaliției nu reprezintă principala problemă, ci lipsa unor decizii clare în privința economiei și a bugetului.

“E treaba lor. Treaba noastră e alta. Măi, oameni buni, faceți ceva cu bugetul ăsta pe care l-ați ținut până în luna martie. Trebuia să-l avem în decembrie, în ianuarie. Acum ne-a izbit războiul cu o săptămână înainte să venim. După ce că sunt amărâți, mai au și ghinion. Dom’le, faceți ceva pentru economie? Uitați-vă, eu am tot spus și lumea zicea ‘are Ponta obsesie cu USR-ul’. Am zis, dom’le, trebuie să fie USR-ul la Apărare pentru că ăia 17 miliarde din programul SAFE să nu rămână în România, să meargă în Germania, în Franța. A ieșit șeful ROMARM și a zis, ‘dom’le, noi nu primim niciun contract, noi, firmele din România’. Președintele Poloniei a zis eu nu vreau programul SAFE, dacă nu pot să fac în Polonia. Asta e o chestie neimportantă.”, a declarat .

Ce critici a lansat Ponta

Victor Ponta a vorbit și despre modul în care autoritățile de la București gestionează deciziile de politică externă, sugerând că România se implică în situații fără a avea o strategie clară.

“Apropo, de politică externă. Ne băgăm în războaie unde nu ne cheamă nimeni. Să ne băgăm noi, că nu suntem în stare să luăm niște decizii, dom’le, președinte, prim-ministru, ia o decizie. Ce trimiți în Parlament? Arunci mortul în Parlament să nu cadă la tine. Nu suntem în stare să decidem ce vrem să facem cu fonduri europene, ce facem cu Ucraina, cu zona de industrie agroalimentară. Asta că iese PNL-ul, că iese PSD-ul, că iese USR-ul, eu atâta vă spun. Nu au ce căuta împreună PSD cu USR la guvernare și ceea ce începe prost se termină și mai prost pentru noi toți și pentru ei. Dar e problema lor, până la urmă. Pentru noi se termină prost. Avem un circ de 9 luni de zile exact în momentul în care în toată lumea este o furtună extraordinară. Noi avem echipajul care își trage pumni în cap, în loc să se ocupe să salveze nava. Am ajuns să fac comparații de-ale domnului Băsescu, vă dați seama”, a mai afirmat fostul premier.