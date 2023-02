Ursula von der Leyen: Țările europene trebuie să își unească forțele pentru a accelera producția de muniție

Ursula von der Leyen a propus ca țările Uniunii Europene să achiziționeze muniţie în sistem comun, pentru ajutorarea Ucrainei și apărarea teritoriului în contextul amenințărilor venite din partea Rusiei. Președinta Comisiei Europene susține că producția industriei de apărare se va dezvolta și va putea livra accelerat dacă statele membre ale UE îşi unesc forţele.

„Ne-am putea gândi, de exemplu, la contracte de achiziţii în avans, care dau industriei de apărare posibiltatea de a investi acum în linii de producţie, pentru a fi mai rapide şi pentru a creşte cantităţile pe care le pot livra”, a spus Ursula von der Leyen, potrivit

Ursula Von der Leyen a subliniat că Uniunea nu poate aştepta pentru a-şi reface stocurile militare sau pentru a trimite Ucrainei muniţii cum ar fi proiectilele de artilerie de 155 mm.

„Acum este timpul, într-adevăr, să accelerăm producţia şi să mărim producţia de produse standardizate de care Ucraina are nevoie disperată, de exemplu muniţie standardizată”, a explicat președinta Comisiei Europene.

