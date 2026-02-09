B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » USR acuză colegii din coaliție că nu vor ca declarațiile de avere să fie din nou publice. Ce voturi a primit inițiativa

USR acuză colegii din coaliție că nu vor ca declarațiile de avere să fie din nou publice. Ce voturi a primit inițiativa

Traian Avarvarei
09 feb. 2026, 19:05
Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. USR vrea ca declarațiile de avere să fie din nou publice
  2. CCR a trecut la secret declarațiile de avere

USR își acuză colegii de coaliție că vor să țină în continuare la secret declarațiile de avere ale demnitarilor și funcționarilor statului.

USR vrea ca declarațiile de avere să fie din nou publice

„Astăzi, în Comisia pentru administrație publică din Camera Deputaților, vechile partidele au votat împotriva proiectului USR care menține publice declarațiile de avere ale demnitarilor și funcționarilor publici”, a transmis USR, într-un comunicat.

USR nu a spus care anume sunt acele „vechi partide”, dar a precizat că doar deputații săi și cei ai AUR din Comisie au votat proiectul.

Amintim că Uniunea a depus în toamna anului trecut un proiect de lege prin care declarațiile de avere rămân publice.
„Astăzi, acest proiect de lege a fost dezbătut în Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, din care fac parte. Însă, din păcate, deputații din celelalte partide nu au votat favorabil. În lipsa acestor modificări, din iunie, nu vom mai putea vedea declarațiile de avere ale demnitarilor și vom pierde un instrument esențial de luptă împotriva corupției și averilor nejustificate. Știu că unii și-ar dori asta, dar atât cât ține de noi, nu vom permite acest lucru!”, a declarat deputatul USR Cristian Brian.

CCR a trecut la secret declarațiile de avere

În mai anul trecut, judecătorii Curții Constituționale (CCR) au decis ca declarațiile de avere și de interese să nu mai fie publicate pe site-ul ANI și nici pe site-urile altor instituții. Ei au invocat „concepția europeană orientată spre necesitatea protecției vieții private și a datelor cu caracter personal”.

De asemenea, CCR a mai decis că aceste declarații nu mai trebuie să cuprindă veniturile și bunurile soților și copiilor:

„Aceasta, deoarece declarația de avere, fiind o declarație pe proprie răspundere, angajează răspunderea penală a declarantului, motiv pentru care aceasta nu poate fi făcută decât în nume propriu, o persoană neputând fi ținută răspunzătoare din punct de vedere penal pentru fapta/declarațiile altei persoane”.

Proiectul USR prevede că declarantul va menționa în continuare și averile membrilor de familie, dar fiind responsabil doar pentru informațiile pe care le poate cunoaște în mod rezonabil. De asemenea, documentele vor fi publice, dar vor fi anonimizate datele personale ale membrilor de familie și adresele exacte ale bunurilor imobile.

