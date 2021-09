USR PLUS: Moțiunea de cenzură poate fi evitată doar dacă Florin Cîțu își dă demisia de onoare sau Coaliția îi retrage sprijinul politic

Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majorități sunt astăzi semnături pe moțiunea de cenzură anunțată miercuri seară, spun reprezentanții USR PLUS.

USR PLUS, comunicat: „Florin Cîțu trebuie să plece. Este o moțiune necesară”

„Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majorități sunt astăzi semnături pe moțiunea de cenzură pe care am anunțat-o aseară, după demiterea abuzivă și lipsită de temei a ministrului Stelian Ion. Îi invităm alături de noi pe toți parlamentarii responsabili și interesați ca această criză politică declanșată de un prim-ministru iresponsabil să dureze cât mai puțin. Cerem celorlalte forțe politice să nu intre în tergiversări și jocuri politicianiste, să depunem și să votăm urgent moțiunea. E momentul să vedem dacă discursul se transpune în fapte”, a scris USR PLUS, joi, pe Facebook.

USR PLUS spune că „Florin Cîţu trebuie să plece”.

„Este o moțiune necesară și poate fi evitată doar dacă Florin Cîțu își dă demisia de onoare sau Coaliția îi retrage sprijinul politic”, se mai arată în comunicatul USR PLUS.

USR PLUS anunțase încă de miercuri seară că îi retrage sprijinul politic lui Florin Cîțu pentru că l-a demis pe Stelian Ion de la Ministerul Justiției. Ionuț Moșteanu a precizat că au fost purtate discuții inclusiv cu AUR, în vederea unui eventual efort comun pentru demiterea premierului.