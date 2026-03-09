B1 Inregistrari!
USR ține cu dinții de guvernare. Deputatul Iulian Lorincz: „Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim"

USR ține cu dinții de guvernare. Deputatul Iulian Lorincz: „Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim”

Adrian Teampău
09 mart. 2026, 14:19
USR ține cu dinții de guvernare. Deputatul Iulian Lorincz: „Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim”
Iulian Lorincz Sursa foto: Iulian Lorincz / Facebook
Iulian Lorincz este unul dintre deputații USR foarte prezent în spațiul public, în studiourile de televiziune. Ori de câte ori i se dă ocazia, comentează mai mult sau mai puțin inspirat, subiectele zilei.

Iulian Lorincz face declarația zilei

USR ține cu dinții de guvernare și nu va accepta cu nici un preț să nu mai facă parte din guvern. Este esența declarației pe care a făcut-o deputatul Iulian Lorincz, într-o emisiune de televiziune, chestionat în legătură cu scoaterea partidului său de la guvernare. Mai exact, a spus deputatul, useriștii nu-și vor părăsi scaunele nici dacă colegii de coaliție, de la PSD, ar arunca peste ei cu apă clocotită.

„Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare. Cine să ne scoată de la guvernare, PSD? Singurul lucru pe care poate să-l facă PSD este să încerce să facă o majoritate fără noi, ceea ce nu cred că va dori nici Ilie Bolojan, nici PNL, nici UDMR şi nici preşedintele României, Nicuşor Dan. Sunt convins că Nicuşor Dan nu vrea un guvern fără USR. Cred că preşedintele îşi doreşte ca USR să fie parte din această guvernare”, se arată convins deputatul, într-o intervenție la Antena 3.

Întrebat dacă Nicușor Dan ar refuza un alt premier, de la PNL, în cazul în care guvernul Bolojan va cădea, care să facă un alt guvern fără USR, deputatul s-a arătat sceptic în ceea ce privește posibilitatea ca PSD să adune o majoritate parlamentară.

„În primul rând, PSD trebuie să adune o majoritate. Nu cred că o va aduna. Ce vă face să credeţi că PNL o să-şi dorească acest lucru? Bine…, o parte din PNL”, a spus Iulian Lorincz.

Ieșirea USR de la guvernare dorită de PSD

Ieșirea USR de la guvernare este solicitată de PSD și, chiar de UDMR, care în multe situații a mers în alianță cu social-democrații. De-a lungul acestei perioade, mai mulți lideri  PSD s-au pronunțat în această direcție, considerând că USR este responsabil pentru multe dintre situațiile tensionate din coaliție.

Aceștia reclamă agresivitatea politicienilor din formațiunea condusă de Dominic Fritz. Agresivitate care s-a văzut, în aceste zile și în campania intensă de pe platformele sociale în cazul repatrierii Irinei Ponta.

În urmă cu două săptămâni, Sorin Grindeanu a anunțat că va organiza un referendum în PSD pe tema excluderii USR de la guvernare. Inițiativa nu le-a picat bine celor de la USR, care au reclamat protocolul semnat anul trecut.

„Pentru noi e clar că am semnat un protocol. Ne ținem de acest protocol. Suntem un partid care se ține de cuvânt și care știe ce vrea. Ne ținem de cuvânt și când ne convine și când nu ne convine. Eu recunosc că mă surprinde Sorin Grindeanu. După cum știți, ca și mine, timișorean, noi, timișorenii, ne ținem de cuvânt”, spunea Dominic Fritz președintele USR.

