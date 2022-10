Valeriu Nicolae, dezvăluiri incendiare despre deputatul PSD Alexandru Ioan Andrei: „Un absolvent de bombă, bombă de facultate privată, care a lucrat doar la stat”

Valeriu Nicolae face dezvăluiri incredibile despre deputatul PSD Alexandru Ioan Andrei. După ce a discutat duminică seara pentru B1 TV, în timpul emisiunii moderate de Nadia Ciurlin, despre averile rectorilor, Valeriu Nicolae revine cu o descriere amănunțită pe pagina sa de Facebook a parcursului controversat al lui Alexandru Ioan Andrei.

Deputatul PSD ar fi “ un absolvent de bombă, bombă de facultate privată, care a lucrat doar la stat (consilier local de la 23 de ani) și la o firmă plină de procese și contracte cu statul. Ratele de profit ale firmei sunt stupefiante, de sute de ori peste competiție”.

De asemenea, Valeriu Nicolae susține că firma controlată de soția deputatului este abonată la contractele cu statul:

“Alexandru Ioan Andrei de la PSD are soția avocat – 283.926 RON pe an. Firma Euro Invest SRL, 8.304.076,54 RON în contracte cu statul, cu dosare în instanță, unde probabil soția reprezintă firma. Rata de profit medie a firmelor competitoare este de 0.29%, rata firmei domnului lider PNL este de 12.87%. Nu este singura firmă, mai are una care are contracte cu statul în valoare de 1.197.996 RON, cu o profitabilitate de 49.4%, în timp ce media sectorială a fost de – 0.37%. Mai avem o firmă unde profitul a fost de 154.5%, în timp ce media pe sector a fost de – 0,28%. Geniu!

Pe grupul #cleptomANI pun în fiecare zi unul în plus, pentru că vrem să atingem acolo 4000 de membri suntem deja 1500. Share că avem de gând să îi rupem”.