Vasile Bănescu denunță epidemia de ură care se întinde în mediul online. Fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române a identificat focarele de unde se răspândește acest fenomen.
Fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române atrage atenția asupra fenomenului de ură care se răspândește în mediul online. Vasile Bănescu a identificat focarele ce duc la răspândirea fenomenului. El indică două cauze ale acestei boli morale, așa cum o numește..
„Primul focar e cel apărut relativ recent în zona politicianismului ultranaționalist, deci anticreștin, antieuropean, deci antinațional, prorus, xenofob, antielitarist. «Suveranismul» emergent într-o țară constituțional suverană „îngenuncheată, umilită și furată” de dușmani imaginari, străini de neam și glie strămoșească, e nucleul acestui focar”, a scris Vasile Bănescu, într-o postare pe Facebook.
Cel de-al doilea focar, identificat de Vasile Bănescu, este dezinformarea, calomnia și manipularea, la care apelează mulți, sub pretextul libertății de exprimare.
„Al doilea focar a apărut și s-a extins rapid în spațiul online, unde perfid invocata de unii libertate de exprimare e «confundată» cu «libertatea» de dezinformare, calomniere și manipulare, toate, contextual, în favoarea unui stat declarat ostil Europei și României. Absența bunului-simț, a rațiunii oneste, a educației și a credinței reale în Dumnezeu deschide astfel larga cale a sordidului pe care se deversează în valuri «lăturile» unei propagande smintitoare, menite să șteargă reperele direcției natural pro-europene a României, să satanizeze Europa și să inocentizeze Rusia, dar și trecutul comunist plin de nostalgii pentru senili și de necunoscute seducătoare pentru tineri alfabetizați nefuncțional și netreziți încă la realitate”, a mai transmis Vasile Bănescu.
Vasile Bănescu a dat exemplu un sondaj INSCOP ale cărui concluzii sunt dezamăgitoare. Potrivit cercetării, românii sunt înclinați să creadă în tot felul de conspirații. Astfel, 40% dintre români sunt împotriva vaccinurilor. Ații, 55%, sunt favorabili conspirațiilor despre sistemul 5 G. De asemenea, unn sfert dintre români (26%) nu cred că oamenii au ajuns pe Lună.
Fostul purtător de cuvânt atrage atenția că această „gravă dezordine mentală, morală și socială” se trage din ura insuflată de „diavolul ascuns în detaliile unei narațiuni politico-ideologice crescute în mijloc, ca orice rău real ivit cu masca binelui, pe nesimțite”.
Fostul purtător de cuvânt crede că această epidemie de ură poate fi vindecată. Pentru aceasta, crede Vasile Bănescu, este nevoie ca oamenii să deschidă ochii și să privească mai atenți către ceilalți. Să nu mai creadă în cei care îi îndeamnă la ură.
„Singura cale de urmat pentru un popor care se declară creștin e cea indicată de Hristos: calea cea strâmtă, dar dreaptă, calea îngustă, incomodă a înfrângerii cotidiene a orgoliului, calea străduinței în orice ne face mai buni, inclusiv în discernerea adevărului de minciună, calea seriozității, onestității, rigorii și rafinării relațiilor cu ceilalți”, a transmis Bănescu.
Potrivit spuselor sale, educația, buna-creștere sunt foarte importante pentru a face față celor care răspândesc ura.
„Calea educației, politeței, pe cât se poate a nobleței tăcute, manifestate în fapte, nu în cohorte mercenare de vorbe care ascund adevăratul chip al guralivilor «credincioși» de strajă țării noastre puși”, a mai scris Bănescu.