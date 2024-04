Vasile Dîncu: „Ar fi trebuit să avem în PNRR un capitol important pentru finanțarea unei strategii pentru romi” (VIDEO)

Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, a declarat luni, într-o intervenție pentru B1 TV, în cadrul dezbaterii cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, că cifrele sunt îngrijorătoare când vine vorba despre excluziunea comunităților rome: Vasile Dîncu, despre problemele comunităților rome Vasile Dîncu a atras atenția că PNRR-ul ar fi trebuit să cuprindă un capitol special dedicat minorității rome:

„Toate cifrele sunt îngrijorătoare în ceea ce privește abandonul școlar. Față de abandonul școlar la populația majoritară, romii au o cifră de trei ori mai mare de abandon școlar. Jumătate din populația roma au un venit sub 1.500 de lei, este un venit sub limita de supraviețuire. Dacă la romi este 55% din populație, la români este 24%. Este dublu aici. Dacă ne uităm, 1 din 4 romi nu au locuință cu asfalt spre casă. Sunt niște cifre îngrijorătoare cu privire la o chestiune minimă, curentul electric în locuințele de romi.

Față de români unde sunt 10% sau 5% care nu au asta, la romi este dublu. La toți acești indicatori de excluziune stăm foarte prost. Noi nu am putut să vedem în Parlament PNRR-ul la timp fiindcă am fi propus, ar fi trebuit să avem acolo un capitol important pentru finanțarea unei strategii pentru romi.

Am conștientizat și am încercat să îi conving pe colegii mei din Guvernele în care am făcut parte că nu facem noi ceva pentru ei, facem ceva pentru noi. În momentul acesta romii sunt o resursă, sunt o populație tânără, sunt o etnie care vrea să se afirme și are o energie proaspătă în istorie, vrea să scape de trecut și vrea să iasă în față”.