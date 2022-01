Vasile Dîncu: În acest moment nu avem în niciun fel opțiune pentru stagiul militar obligatoriu

Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu a anunțat că nu există, în acest moment, un proiect care să includă stagiul militar obligatoriu, însă există discuții cu privire la o strategie pentru stagiul militar voluntar.

Vasile Dîncu a anunțat, la Prima TV, că autoritățile nu iau în calcul această variantă, însă există o prioritate în realizarea unui proiect pentru stagiul militar voluntar.

Vasile Dîncu anunță că nu se ia în calcul stagiul militar obligatoriu

Ministrul Apărării Naționale spune că acest lucru nu se ia în calcul, dar autoritățile pregătesc un proiect care să încurajeze stagiul militar voluntar, în România.

„În acest moment nu avem în niciun fel opțiune pentru stagiul militar obligatoriu”, a declarat el, la Prima TV, potrivit G4media.ro.

Stagiul militar voluntar, plătit cu 2.700 de lei

Ministrul Apărării Naționale a discutat despre stagiul militar voluntar, ce ar urma să fie remunerat cu 2.700 de lei în timpul executării și cu 1.500 de lei pentru cei care nu sunt convocați.

„Avem o formulă pe care vom lansa în viitor pentru tinerii care vor să facă un stagiu de pregătire militară şi să ştiţi că sunt mulţi, am primit pe Facebook, după ce am vorbit despre asta, am primit sute de mesaje.

E un alt tip de armată, e armată mai pe termen scurt. S-ar putea să fie şi stagii mai scurte şi mai multe într-un an sau doi sau maxim trei luni de zile, vom vedea”, a mai adăugat Vasile Dîncu.