Vasile Dîncu, ironii la adresa lui Klaus Iohannis: Are experiență în a pune premieri PSD, din vremuri imemoriale

Vasile Dîncu, președinte al Consiliului Național al PSD, a declarat că social-democrații n-au nicio emoție privind rotația premierilor în luna mai, dat fiind faptul că președintele Klaus Iohannis are experiență în

Dîncu e sigur că Iohannis va pune premier de la PSD

Liderul social-democrat a făcut aceste afirmații în contextul în care, săptămânile trecute, că în desemnarea noului premier va lua decizia pe care o consideră cea mai bună pentru România. Nu a făcut, însă, nicio referire la protocolul coaliției, care spune că premierul PNL trebuie înlocuit cu unul de la PSD.

„Klaus Iohannis a vrut să arate că nu este un simplu contabil, că nu este doar un notar care înregistrează un act politic, ci că mai are putere. Evident, domnia sa este cel pe semnătura căruia se pune ștampila, cum se spune în birocrația dâmbovițeană și atunci a vrut să arate că deși se află în ultimii doi ani de mandat, încă are putere și că poate lua decizii (…). Evident că domnia sa are decizia, conform Constituției, dar eu cred că președintele Iohannis nu vrea nici un fel de destabilizare, nu cred că își dorește ca Guvernul să cadă și să ajungem eventual așa încât sunt sigur că se va comporta constituțional. Are experiență în a pune premieri din partea PSD-ului, din vremuri imemoriale, să spunem așa”, a declarat Vasile Dîncu, pentru

El a mai spus că, dincolo de „polemici de multe ori artificiale” între PSD, PNL și UDMR, „lucrurile au mers conform proiectului”, așa că el are încredere că „lucrurile până la urmă vor merge așa cum am stabilit, fără nici o sincopă”.

Ciolacu e sigur că Iohannis îl va desemna premier în luna mai

Luni seară, și Marcel Ciolacu, președintele PSD, și-a exprimat convingerea că Iohannis va respecta protocolul coaliției și-l va pune pe el premier în luna mai.

„Sunt convins că dl Iohannis e la curent cu acordul nostru de coaliție, și am pretenția că știe și cum mă cheamă chiar și de pe vremea când eram cel care voia să vândă Ardealul (aluzie la vechi acuzații aduse de Iohannis PSD-ului). Nu cred că dl Iohannis va nominaliza pe altcineva”, a spus Ciolacu.

Acesta apoi că-i va dori în continuare în guvern pe Sorin Grindeanu (PSD), ministrul Transporturilor, și pe cea a lui Marcel Boloș (PNL), ministrul investițiilor și Proiectelor Europene. Numai că menținerea celor doi în aceleași funcții va însemna încălcarea protocolului coaliției, dat fiind că acesta prevede și a MIPE la PSD.