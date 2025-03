Viceprimarul Constanței, Costin Răsăuţeanu (PSD): Crin Antonescu e omul în jurul căruia s-au coalizat cele mai puternice partide cu valori europene. Susținerea lui nu e o datorie de partid, ci față de democrația românească

Viceprimarul Constanței, social-democratul Costin Răsăuţeanu, a publicat un mesaj de susținere pentru Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR la prezidențiale. Acesta a admis că inițial nu a înțeles de ce PSD nu are candidat propriu, dar apoi a realizat că trăim vremuri extraordinare care impun decizii extraordinare. „Susținerea lui Crin Antonescu nu este o datorie de partid, ci în primul rând o datorie față de democrația românească”, a mai precizat Răsăuţeanu, dat fiind faptul că Antonescu este pro-europene.

Răsăuţeanu, mesaj de susținere pentru Crin Antonescu

„România, înainte de toate și de toți!

Aceasta este esența alianței PSD-PNL, prin care Crin Antonescu a fost desemnat drept candidat unic la alegerile prezidențiale.

Vă mărturisesc că la început nu am înțeles, am refuzat să accept că cel mai mare și puternic partid din România, Partidul Social Democrat, nu are candidat propriu în cea mai importantă competiție electorală.

Însă acesta este adevărul: trăim vremuri în care nu mai vorbim despre partide, despre filozofii doctrinare, ci despre existența și supraviețuirea democrației în societatea noastră. Nu mai vorbim despre PSD, PNL, UDMR sau alte formațiuni pro-europene, ci despre pericolul de a fi scoși cu forța de pe drumul euro-atlantic și pro european.

Crin Antonescu este omul în jurul căruia s-au coalizat cele mai mari și puternice partide cu valori comune europene, iar susținerea lui nu este o datorie de partid, ci în primul rând o datorie față de democrația românească.

100% acestui angajament și avem încredere în reușita candidaturii lui Crin Antonescu. Așa cum am demonstrat în precedentele confruntări electorale, venim cu onestitate în fața constănțenilor și cu soluții concrete la problemele și întrebările lor.

Vă mulțumesc tuturor pentru încredere!”, a transmis Costin Răsăuţeanu,