Viceprimarul PNL al Capitalei a primit alte atribuții. Stelian Bujduveanu: De locuințele sociale ar fi trebuit să se ocupe USR și primarul general. Dacă n-au reușit să facă nimic cu blocul din Prelungirea Ghencea, le-au mutat la altcineva (VIDEO)

Stelian Bujduveanu, viceprimarul PNL al Capitalei, a vorbit despre situația din municipalitate, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și susține că a primit atribuții legate de locuințele sociale, deși până în prezent s-a ocupat de zona de transport public și parcări.

Viceprimarul Capitalei, pe B1 TV, despre noile atribuții

„În primul rând, ca să clarificăm, că așa am înțeles și eu din presă, că am rămas fără atribuții, dar astăzi am primit dispoziția și se pare că mi-a dat alte atribuții suplimentare primarul general. Mi-a luat acele atribuții pe care le-am avut în acești ani de zile, acelea legate de transportul public, de parcări, și am primit atribuții legate de locuințele sociale, o atribuție care era exclusiv în atributul primarului general și a viceprimarului USR, deci de care ar fi trebuit să se ocupe USR și primarul general în tot acest mandat, pe care eu n-am avut până acum niciun fel de coordonare sau subordonare”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Întrebat dacă asta înseamnă că Nicușor Dan i-a delegat din propriile atribuții, liberalul a adăugat: „Da, din atribuțiile care în trecut au fost la USR, la viceprimarul USR, și de care exclusiv s-au ocupat primarul general cu USR – și înțeleg, cred că, de ce, pentru că dacă n-au reușit să facă nimic pe problemele cu blocul social din Prelungirea Ghencea s-au gândit că, fiind campanie electorală, să mute la altcineva această atribuție, dar nicio problemă, așa cum am spus și ieri, ne ocupăm în continuare de problemele bucureștenilor, așa cum ne-am ocupat și de acelea pe care le-am avut în trecut”.

Stelian Bujduveanu se ocupa de transport public și parcări

„M-am ocupat exclusiv de transportul public din Capitală și cred că se vede o îmbunătățire mai ales la nivel de parc înnoit, la nivel de parcaje publice, acea politică de parcări care a făcut o ordine în ultimii ani de zile la nivelul Municipiului București”, a continuat viceprimarul PNL.