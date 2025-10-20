B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Un pas major pentru victimele abuzurilor domestice. Legea inițiată de Alina Gorghiu a fost aprobată de Senat

Un pas major pentru victimele abuzurilor domestice. Legea inițiată de Alina Gorghiu a fost aprobată de Senat

Iulia Petcu
20 oct. 2025, 19:50
Un pas major pentru victimele abuzurilor domestice. Legea inițiată de Alina Gorghiu a fost aprobată de Senat
Sursa foto: Alina Gorghiu / Facebook
Cuprins
  1. Ce prevede noua lege adoptată de Senat
  2. Cine a inițiat proiectul și ce schimbări aduce
  3. Ce efecte ar putea avea măsura asupra victimelor

Senatul a aprobat o modificare legislativă importantă pentru victimele violenței domestice. Acestea nu vor mai plăti taxa judiciară de timbru pentru cererile de divorț și partaj. Măsura este considerată un pas major către un sistem de justiție mai empatic și mai accesibil.

Ce prevede noua lege adoptată de Senat

Senatul a adoptat, cu 122 de voturi „pentru” și o singură abținere, proiectul de lege care elimină taxele judiciare pentru divorț și partaj în cazul victimelor violenței domestice. Actul normativ modifică articolul 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Textul introduce o prevedere clară: „Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru cererile de divorţ şi de partaj privind bunurile comune atunci când sunt formulate de victime ale infracţiunii de violenţă în familie, astfel cum sunt definite de (…) Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor împotriva agresorilor lor”, se precizează în document.

Cine a inițiat proiectul și ce schimbări aduce

Proiectul a fost inițiat de deputatul PNL Alina Gorghiu, președinta Comisiei speciale pentru legislația privind prevenirea și combaterea violenței domestice. Aceasta a anunțat că legea a primit toate avizele favorabile, inclusiv din partea Consiliului Legislativ și a Consiliului Economic și Social.

„Prin această modificare legislativă, eliminăm o barieră financiară importantă pentru victimele violenţei în familie, care doresc să se desprindă de agresor şi să îşi reconstruiască viaţa în siguranţă”, a declarat Alina Gorghiu.

Deputatul liberal a atras atenția asupra faptului că multe victime rămân captive într-o relație abuzivă din cauza dependenței materiale. Scutirea de taxe le oferă acestora o șansă reală la independență.

„Scutirea de taxe pentru divorţ şi partaj este o măsură concretă şi necesară, care oferă o şansă reală de independenţă şi protecţie celor aflaţi în situaţii vulnerabile”, a mai precizat Gorghiu.

Ce efecte ar putea avea măsura asupra victimelor

Alina Gorghiu a explicat că legea nu presupune un impact bugetar semnificativ, dar efectele sociale pot fi majore. Prin eliminarea unei poveri financiare, statul transmite un semnal de sprijin real, nu doar simbolic.

„Prin această lege, statul îşi asumă rolul de a sprijini activ victimele, nu doar prin ordine de protecţie, ci şi prin măsuri care le redau controlul asupra propriei vieţi. Este o dovadă că legislaţia poate deveni un instrument real de sprijin, nu doar de constatare a problemelor”, a subliniat deputatul PNL.

Ea a insistat și asupra importanței colaborării între instituțiile implicate (poliție, instanțe și servicii sociale) pentru a asigura accesul real la justiție.

„România face, prin acest proiect, un pas important către un sistem de justiţie empatic, echitabil şi solidar cu victimele violenţei”, a concluzionat Gorghiu.

Proiectul urmează să ajungă la Camera Deputaților, care va avea rolul de for decizional.

Tags:
Citește și...
Reacția lui Ilie Bolojan la decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. Premierul nu-și mai dă demisia
Politică
Reacția lui Ilie Bolojan la decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. Premierul nu-și mai dă demisia
Un avantaj important pentru elevii care învață în alt oraș. Ce efecte va avea asupra participării la examen
Politică
Un avantaj important pentru elevii care învață în alt oraș. Ce efecte va avea asupra participării la examen
Ar trebui să demisioneze Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Ce-a spus Nicușor Dan: „Am vorbit cu premierul”
Politică
Ar trebui să demisioneze Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Ce-a spus Nicușor Dan: „Am vorbit cu premierul”
Proiect de lege promovat în Senat. Parlamentarii au votat noi completări la Legea Anastasia
Politică
Proiect de lege promovat în Senat. Parlamentarii au votat noi completări la Legea Anastasia
OFICIAL: De ce s-a respins tăierea pensiilor speciale. Ce spune Curtea Constituțională
Politică
OFICIAL: De ce s-a respins tăierea pensiilor speciale. Ce spune Curtea Constituțională
Gabriela Firea cere candidat comun pentru București. Ar mai candida la Capitală?
Politică
Gabriela Firea cere candidat comun pentru București. Ar mai candida la Capitală?
A demisionat din PSD și Senat. Motivul pentru care Florin Jianu a luat această decizie
Politică
A demisionat din PSD și Senat. Motivul pentru care Florin Jianu a luat această decizie
Reacții după decizia Curții Constituționale pe legea pensiilor magistraților. Ce a transmis președintele Nicușor Dan
Politică
Reacții după decizia Curții Constituționale pe legea pensiilor magistraților. Ce a transmis președintele Nicușor Dan
De ce a fost respinsă reforma pensiilor speciale. Cine a votat respingerea
Politică
De ce a fost respinsă reforma pensiilor speciale. Cine a votat respingerea
Se cere demisia lui Bolojan. Simion bate cu pumnul în masă
Politică
Se cere demisia lui Bolojan. Simion bate cu pumnul în masă
Ultima oră
21:00 - Fată de 9 ani din București, dată dispărută. A fost emis un mesaj RO-Alert
20:59 - Reacția lui Ilie Bolojan la decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. Premierul nu-și mai dă demisia
20:56 - Un avantaj important pentru elevii care învață în alt oraș. Ce efecte va avea asupra participării la examen
20:53 - Reacția lui CTP, după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR: „Cei care sunt batjocoriți sunt cetățenii acestei țări. Ilie Bolojan nu trebuie să-și dea demisia. E om care își respectă cuvântul dat” (VIDEO)
20:29 - După un divorț dureros, Dan Ciotoi iubește din nou: „Este povestea noastră de suflet”
20:28 - Berea, băutura preferată a românilor. Ce sume câștigă statul de pe urma consumatorilor
19:59 - Ar trebui să demisioneze Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Ce-a spus Nicușor Dan: „Am vorbit cu premierul”
19:55 - 7 din 10 tineri români au încetat să-și caute jumătatea. De ce nu își mai dorește Generația Z o relație amoroasă
19:51 - Proiect de lege promovat în Senat. Parlamentarii au votat noi completări la Legea Anastasia
19:34 - Dezvăluirile terifiante ale administratorului blocului care a explodat în Rahova. Ce-a făcut cel de la Distrigaz, care venise la fața locului: „S-a baricadat în mașină”