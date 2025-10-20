Senatul a aprobat o modificare legislativă importantă pentru victimele violenței domestice. Acestea nu vor mai plăti taxa judiciară de timbru pentru cererile de divorț și partaj. Măsura este considerată un pas major către un sistem de justiție mai empatic și mai accesibil.

Ce prevede noua lege adoptată de Senat

Senatul a adoptat, cu 122 de voturi „pentru” și o singură abținere, proiectul de lege care elimină taxele judiciare pentru divorț și partaj în cazul victimelor violenței domestice. Actul normativ modifică articolul 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind taxele judiciare de timbru.

Textul introduce o prevedere clară: „Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru cererile de divorţ şi de partaj privind bunurile comune atunci când sunt formulate de victime ale infracţiunii de violenţă în familie, astfel cum sunt definite de (…) Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor împotriva agresorilor lor”, se precizează în document.

Cine a inițiat proiectul și ce schimbări aduce

Proiectul a fost inițiat de deputatul PNL Alina Gorghiu, președinta Comisiei speciale pentru legislația privind prevenirea și combaterea domestice. Aceasta a anunțat că legea a primit toate avizele favorabile, inclusiv din partea Consiliului Legislativ și a Consiliului Economic și Social.

„Prin această modificare legislativă, eliminăm o barieră financiară importantă pentru victimele violenţei în familie, care doresc să se desprindă de agresor şi să îşi reconstruiască viaţa în siguranţă”, a declarat .

Deputatul liberal a atras atenția asupra faptului că multe victime rămân captive într-o relație abuzivă din cauza dependenței materiale. Scutirea de taxe le oferă acestora o șansă reală la independență.

„Scutirea de taxe pentru divorţ şi partaj este o măsură concretă şi necesară, care oferă o şansă reală de independenţă şi protecţie celor aflaţi în situaţii vulnerabile”, a mai precizat Gorghiu.

Ce efecte ar putea avea măsura asupra victimelor

Alina Gorghiu a explicat că legea nu presupune un impact bugetar semnificativ, dar efectele sociale pot fi majore. Prin eliminarea unei poveri financiare, statul transmite un semnal de sprijin real, nu doar simbolic.

„Prin această lege, statul îşi asumă rolul de a sprijini activ victimele, nu doar prin ordine de protecţie, ci şi prin măsuri care le redau controlul asupra propriei vieţi. Este o dovadă că legislaţia poate deveni un instrument real de sprijin, nu doar de constatare a problemelor”, a subliniat deputatul PNL.

Ea a insistat și asupra importanței colaborării între instituțiile implicate (poliție, instanțe și servicii sociale) pentru a asigura accesul real la justiție.

„România face, prin acest proiect, un pas important către un sistem de justiţie empatic, echitabil şi solidar cu victimele violenţei”, a concluzionat Gorghiu.

Proiectul urmează să ajungă la Camera Deputaților, care va avea rolul de for decizional.