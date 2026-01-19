Donald Trump l-a invitat și pe Vladimir Putin în Consiliul pentru Pace. Răspunsul „în doi peri” al Moscovei

Președintele rus Vladimir Putin a primit o invitație de la Donald Trump pentru a se alătura „Consiliului pentru Pace” pe care liderul de la Casa Albă vrea să îl formeze pentru reconstrucția Fâșiei Gaza.

Răspunsul lui Putin la invitația lui Trump

Kremlinul afirmă că Vladimir Putin a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru pace” al lui Donald Trump, menit să supravegheze guvernarea și reconstrucția în Gaza. Iar prima reacție a Moscovei nu pare să arate că Putin a fost impresionat de invitație.

„Într-adevăr, președintele Putin a primit și el o ofertă prin canale diplomatice de a se alătura acestui Consiliu pentru Pace. În prezent, studiem toate detaliile acestei propuneri. Sperăm să contactăm partea americană pentru a clarifica toate detaliile.”, a declarat , purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale ruse.

Trump vrea să aducă dictatori și state democratice la aceeași masă

Liderii Franței, Germaniei, Italiei, Ungariei, Australiei, Canadei, Comisiei Europene, precum și ai unor puteri-cheie din Orientul Mijlociu s-au numărat printre cei invitați. Iar printre primii care au spus că se vor alătura organizației inventată de Donald Trump sunt premierul Ungariei, Viktor Orban, președintele turc, Recep Erdogan, și cel egiptean, Abdel Fattah el-Sisi.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat doar că că țara sa este pregătită să-și facă partea, iar premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că este de acord, în principiu, cu Consiliul pentru Pace în Gaza propus de Trump.

Și România a fost invitată

Administrația Prezidențială de la București a confirmat, la rândul, ei primirea unei invitații în organizația inventată de președintele SUA.

„Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al Consiliului pentru Pace.”, a transmis .

„Mi se pare nepotrivit ca preşedintele României, în speţă domnul Nicuşor Dan, să răspundă în pripă unei iniţiative totuşi foarte importante a preşedintului Trump, o iniţiativă care totuşi angajează România pe termen cel puţin mediu, dacă nu lung, într-o iniţiativă de pace specifică, referitoare la conflictul din Gaza, dar e posibil ca instrumentul pe care preşedintele Trump doreşte să-l creeze să fie utilizat şi pentru soluţionarea altor conflicte.

Aşadar preşedintele Dan a reacţionat prompt, dar nu a răspuns în pripă la o iniţiativă care reclamă multă reflecţie din partea instituţiilor româneşti.

Sunt sigur că toate statele membre ale Uniunii Europene îşi dedică timpul acestei analize. Nu dorim să angajăm încă o dată România, nici politic, nici financiar într-o iniţiativă pe care, pentru moment, nu o înţelegem până la ultimele ei consecinţe.”, a declarat Marius Lazurca, consilier prezidenţial pentru securitate naţională.