Acasa » Politică » VIDEO: Alina Gorghiu s-a ales cu o plângere la CNCD după ce i-a numit pe șefii PNL „misogini și labagii”. Un liberal a depus sesizarea

VIDEO: Alina Gorghiu s-a ales cu o plângere la CNCD după ce i-a numit pe șefii PNL „misogini și labagii”. Un liberal a depus sesizarea

Adrian A
06 feb. 2026, 13:46
Cuprins
  1. Ce îl supără pe Jicol mai tare? „Misogini” sau „labagii”?
  2. Stenogramele din ședința PNL

Liberalul Ștefan Jicol i-a făcut plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării Alinei Gorghiu, după ce aceasta a declarat în ședința PNL de la Vila Lac că PNL este un partid de „misogini și labagii”.

Ce îl supără pe Jicol mai tare? „Misogini” sau „labagii”?

Jicol a scris în sesizare că declarațiile fostei președinte a PNL sunt „inacceptabile, cu evident caracter discriminatoriu”. Să luăm termenii pe rând.

În ceea ce privește termenul de „misogini”, Ștefan Jicol scrie în sesizarea către CNCD că reprezintă „o etichetare colectivă extrem de negativă raportată în mod special la criteriul sexului sau genului, criteriu protejat de legislația antidiscriminare”.

Liberalul mai susține că termenul creează „un climat degradant, incriminant, ostil, de învinovățire generală nedreaptă și foarte umilitor față de persoanele membre ale unui grup legal constituit”.

Cât despre „labagii”, Ștefan Jicol spune că, dacă se confirmă utilizarea termenului, implicațiile sunt „cu atât mai grave”.

Liberalul motivează prin faptul că termenul are o conotație sexuală explicită și maxim degradantă, care reduce persoanele vizate la un comportament obscen, stigmatizant și disprețuitor.

„În ipoteza în care se confirmă utilizarea termenului vulgar „labagii”, apreciez că implicațiile sunt cu atât mai grave, întrucât:

– termenul are o conotație sexuală explicită și profund degradantă;

– reduce persoanele vizate la un comportament obscen, stigmatizant și disprețuitor; 

– folosirea sa într-un context politic și instituțional depășește limitele libertății de exprimare și poate constitui hărțuire, în sensul art. 2 alin. (5) din OG nr. 137/2000, prin crearea unui cadru ofensator și umilitor; 

– asocierea dintre criteriul de gen și un astfel de termen accentuează caracterul discriminatoriu, afectând demnitatea membrilor vizați.

Din perspectivă morală și civică, utilizarea unui asemenea limbaj de către o persoană cu funcții politice importante afectează grav standardele de decență, respect și responsabilitate publică și aduce atingere valorilor liberale pe care Partidul Național Liberal le-a promovat încă de la fondarea sa.”, se arată în sesizarea liberalului.

Stenogramele din ședința PNL

Stenogramele din ședința Biroului Politic Național al PNL de la Vila Lac au scos la iveală tensiuni majore în partid, după ce Ilie Bolojan, a încercat să impună schimbarea conducerilor filialelor cu rezultate slabe la alegeri, inclusiv cele din mai multe sectoare ale Capitalei.

În timpul ședinței, Ilie Bolojan ar fi susținut necesitatea unor restructurări la nivelul organizațiilor PNL din Sectoarele 2, 3, 4 și 5. Propunerea sa nu a întrunit însă consensul conducerii.

Prim-vicepreședintele Adrian Veștea a intervenit împotriva demiterilor

„Cred că este normal ca oamenii aceștia care vor fi dați la o parte să existe înțelegere. Nu trebuie create tensiuni. Nu putem pune pe seama lor negocierile din ultimii ani. Eu nu sunt de acord cu demisia celor de pe București”.

Susținut și de Alina Gorghiu.

„E normal să existe și alte păreri. Ruptura a început la Congres, când dl Bolojan a susținut altă listă și că și-a permis să voteze o femeie de acolo. Oricum suntem un partid de misogini și labagii.”

Despre sesizarea la CNCD, liberalul a vorbit și într-o transmisie pe internet (discursul pe marginea plângerii este chiar la început).

