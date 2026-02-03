Noi stenograme din ședința PNL. Ciprian Ciucu, acuzații grave. „Cât mă mai lăsați singur?” Cum joacă PSD împotriva lui Ciucu în Consiliul General

Ședința liberalilor, de luni seara, a fost una extrem de tensionată. Iar primarul general Ciprian Ciucu a avut și el ceva de reproșat celor din conducerea partidului.

Ce le reproșează Ciprian Ciucu liderilor PNL

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a pus tunurile pe colegii lui. Edilul Capitalei le-a explicat că există o mare problemă privind majoritatea în Consiliul General și nu știe cât se va mai putea descurca singur, fără ajutorul partidului.

”Nu există soluții juridice la probleme politice. Noi avem o problemă politică. Și dacă încercăm să o rezolvăm prin soluții juridice, nu vom reuși. Și trebuie să recunoaștem că avem o problemă politică. Și dacă nu recunoaștem că o avem, nu o să o rezolvăm.

Nu vorbeau 30-40 de colegi din seara această, poate să zicem 20, dacă nu aveam o problemă politică. Să fie foarte, foarte clar. Toate aceste poziționări pe care le-am văzut din partea dumneavoastră denotă că avem o problemă politică și de legitimitate. A președintelui, partidului, a mea.

Am un consiliu pulverizat și aș putea, în extremis, să fac o majoritate cu cinci partide micuțe. PNL, USR, poate, vor, REPER, PMP, Forța Dreptei. Și dacă am noroc și nu-i cumpără cu bani, pe unii o să am un vot. Și aia o să-mi fie majoritatea. Uite câta useriști, că mă ia capul când am văzut cât de mulți deputați useriști sunt pe București. Și mulți vor ca „să moară USR-ul”. Cum îl omorâm? Cum omor eu USR-ul, dacă voi doriți să moară USR-ul? Omorându-mă pe mine? Sau dându-mi șansa să mă bat la egal la egal cu PSD-ul. Poate am putut câștiga singur. Dar nu știu cât o să mai țină balamalele să fiu singur.”, a afirmat Ciprian Ciucu în , după cum relatează stiripesurse.ro Tensiuni mari între liderii liberali În timpul ședinței, Ilie Bolojan ar fi susținut necesitatea unor schimbări inclusiv la nivelul . Astfel, ar fi dorit să-i dea mai multă putere lui Ciprian Ciucu, coordonatorul organizației PNL București. Bolojan ar fi propus schimbarea șefilor de filială de la Sectoarele 2,3, 4 și 5. Nu a reușit să facă acest lucru din cauza opoziției lui Adrian Veștea și a taberei strânse în jurul lui Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov.

În aceste condiții, la București, Bolojan se poate baza doar pe Ciprian Ciucu, în condițiile în care președintele CJ Ilfov i se opune pe față. Trebuie spus că, deși i-a luat lui Hubert Thuma coordonarea filialei București-Ilfov, Bolojan nu a reușit să-l impună pe Ciucu și la conducerea PNL București. Șef al organizației rămâne, în acte, Sebastian Burduja.