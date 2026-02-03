Noi stenograme din ședința PNL. Ciprian Ciucu, acuzații grave. „Cât mă mai lăsați singur?” Cum joacă PSD împotriva lui Ciucu în Consiliul General

Ședința liberalilor, de luni seara, a fost una extrem de tensionată. Iar primarul general Ciprian Ciucu a avut și el ceva de reproșat celor din conducerea partidului.
Ce le reproșează Ciprian Ciucu liderilor PNL
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a pus tunurile pe colegii lui. Edilul Capitalei le-a explicat că există o mare problemă privind majoritatea în Consiliul General și nu știe cât se va mai putea descurca singur, fără ajutorul partidului.
”Nu există soluții juridice la probleme politice. Noi avem o problemă politică. Și dacă încercăm să o rezolvăm prin soluții juridice, nu vom reuși. Și trebuie să recunoaștem că avem o problemă politică. Și dacă nu recunoaștem că o avem, nu o să o rezolvăm.
Nu vorbeau 30-40 de colegi din seara această, poate să zicem 20, dacă nu aveam o problemă politică. Să fie foarte, foarte clar. Toate aceste poziționări pe care le-am văzut din partea dumneavoastră denotă că avem o problemă politică și de legitimitate. A președintelui, partidului, a mea.
Am un consiliu pulverizat și aș putea, în extremis, să fac o majoritate cu cinci partide micuțe. PNL, USR, poate, vor, REPER, PMP, Forța Dreptei. Și dacă am noroc și nu-i cumpără cu bani, pe unii o să am un vot. Și aia o să-mi fie majoritatea.
Uite câta useriști, că mă ia capul când am văzut cât de mulți deputați useriști sunt pe București. Și mulți vor ca „să moară USR-ul”. Cum îl omorâm? Cum omor eu USR-ul, dacă voi doriți să moară USR-ul? Omorându-mă pe mine? Sau dându-mi șansa să mă bat la egal la egal cu PSD-ul.
Poate am putut câștiga singur. Dar nu știu cât o să mai țină balamalele să fiu singur.”, a afirmat Ciprian Ciucu în ședința conducerii PNL, după cum relatează stiripesurse.ro
Tensiuni mari între liderii liberali
În timpul ședinței, Ilie Bolojan ar fi susținut necesitatea unor schimbări inclusiv la nivelul organizațiilor de sector din București. Astfel, ar fi dorit să-i dea mai multă putere lui Ciprian Ciucu, coordonatorul organizației PNL București.
Bolojan ar fi propus schimbarea șefilor de filială de la Sectoarele 2,3, 4 și 5. Nu a reușit să facă acest lucru din cauza opoziției lui Adrian Veștea și a taberei strânse în jurul lui Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov.
În aceste condiții, la București, Bolojan se poate baza doar pe Ciprian Ciucu, în condițiile în care președintele CJ Ilfov i se opune pe față. Trebuie spus că, deși i-a luat lui Hubert Thuma coordonarea filialei București-Ilfov, Bolojan nu a reușit să-l impună pe Ciucu și la conducerea PNL București. Șef al organizației rămâne, în acte, Sebastian Burduja.