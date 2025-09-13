„Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanțat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder. Restul fondurilor au fost tăiate de Comisia Europeană. Dar povestea aceasta nu trebuie să fie povestea Apele Române. Vom munci ca în această perioadă instituția să fie eficientizată. În lunile următoare vom avea un director interimar pentru o perioadă de tranziție care va avea un mandat de transparentizare și reorganizare”, se mai arată în postarea Dianei Buzoianu.

Cum a criticat Diana Buzoianu situația de la „Apele Române”

Într-un interviu recent, ministra a vorbit despre problemele care se regăsesc în cadrul instituției. Aceasta a explicat că, deși se puteau face lucruri, pentru că „au existat fonduri, au existat bani”, acest lucru nu s-a întâmplat.

Diana Buzoianu a dat vina pe liderii instituției si a spus că „această instituție se va schimba până când nu se vor schimba niște lideri”.

„Cauzele sunt numeroase. Au existat fonduri, au existat bani. Eu nu cred că această instituție se va schimba până când nu se vor schimba niște lideri. Asist zilele acestea la niște realități în care totul circulă pe telefoane, absolut tot ce mișcă, se spune, sunt într-o agitație și într-o efervescență continuă, să rămână totul la fel, să nu se schimbe absolut nimic, să-și cimenteze toți toate posturile. Este ceva greu de imaginat câtă agitație este în această instituție care, de altfel, nu s-ar agita pentru nimic ca proiecte. Leadership-ul acestei instituții astăzi nu se agită decât să își păstreze funcțiile, să dea toate telefoanele, să facă totul necesar ca să își păstreze toate funcțiile. După ce practic s-a votat Memorandumul în Guvern că au pierdut toți banii, în urma negocierilor din PNRR, la câteva zile distanță au semnat cu nemiluita, vreo patru contracte de peste 100 de milioane de euro, angajând instituția din bani din PNRR, după ce ei practic știau foarte clar că nu mai au banii respectivi”, a declarat Diana Buzoianu, într-un interviu pentru

Diana Buzoianu: „Este o muncă total neserioasă acolo”. Ce a mai transmis ministrul Mediului

„(n.r. De ce au procedat așa cum ați explicat mai sus?) Pentru că vor după aia să spună că au făcut treabă. Au făcut treabă… n-au făcut trei ani de zile treabă, dar au făcut acum în ultimele zile cu siguranță treabă. Vă dați seama că este o muncă total neserioasă acolo și este o muncă în care, repet, leadership-ul este doar preocupat zilele acestea să zică că a făcut ceva, să se acopere de hârtii, să dea toate telefoanele necesare în loc să se ocupe în mod real de activitatea pe care trebuie să o desfășoare. ‘Radarul balastierelor’ e în plop în momentul de față. Au dat comunicat de presă și sunt curioasă dacă de pe 1 septembrie până acum au mișcat vreun deget… De 12 zile n-au făcut nimic. Suntem în punctul în care au pierdut atâtea contracte. Știau că urmează să piardă toți banii. Înainte să semneze contracte de 100 de milioane, nu puteau să zică ‘Bună ziua, avem această situație, știm că nu vom mai avea banii respectivi. Ce facem cu aceste contracte?’. Măcar să vină să se consulte cu niște juriști. Nimic. Nu au făcut nimic, pentru că nu i-a interesat. Sunt situații foarte grave în cazul de față”, a adăugat Buzoianu.