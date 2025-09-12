Diana Buzoianu, , a acordat un interviu în care a discutat despre , mai exact despre reducerea bugetului acestui program.

Scăderea drastică la 200 de milioane de lei pentru persoane fizice a stârnit întrebări pe buzele multor cetățeni români. Astfel, ministra a explicat motivele pentru care s-a luat o astfel de hotărâre.

De ce s-a micșorat bugetul programului „Rabla” la 200 de milioane de lei

Diana Buzoianu a precizat că situația bugetară cu care se confruntă România în prezent nu este tocmai cea mai favorabilă. Astfel, ministrul Mediului a mărturisit că, deși au existat discuții despre un scenariu fericit, aceasta a fost concluzia la care s-a ajuns.

„În primul rând, am aici chiar Ordinul pentru lansarea programului ‘Rabla’ care a fost, ieri (joi, 11 septembrie 2025, n.r.), publicat în Monitorul Oficial. S-a redus, într-adevăr, la 200 de milioane de lei pentru persoane fizice. Noi, anul acesta, suntem într-o situație bugetară destul de dificilă. Am încercat, au fost primele discuții pe care le-am avut, cum să reușim să găsim un scenariu în care să susțină și bugetul un program. Ne era foarte clar că 1,5 miliarde cu siguranță n-ar mai fi putut să fie anul acesta suportate de buget. Am găsit această variantă pentru că la persoane fizice era și problema că mulți dăduseră deja avans. Sunt și un număr semnificativ de producători care aduseseră deja mașinile în țară, deci aici se făcuseră niște investiții și mai ales că a fost anunțat că este suspendat exact cu o zi înainte. Eu nu eram atunci în minister, dar faptul că au fost practic toate aceste elemente care au scăzut din predictibilitate, am făcut tot ce era posibil să lansăm totuși anul acesta, în valoare de 200 de milioane de lei”, a declarat Diana Buzoianu pentru

Diana Buzoianu: „ținta pe care noi ne-am asumat-o prin PNRR, deja a fost atinsă la acest moment”

De asemenea, ministrul a explicat că scopul pe care Ministerul Mediului l-a avut, și anume de a înlocui un număr de mașini, a fost atins până în acest moment.

Mai mult, Buzoianu a precizat că există discuții „destul de avansate cu Ministerul Fondurilor Europene” pentru ca de anul viitor programul „Rabla” să fie finanțat din fonduri europene.

„În mod evident asta înseamnă că vor fi mai puține mașini înlocuite. Noi trebuie să menționăm, însă, că ținta pe care noi ne-am asumat-o prin PNRR, de a înlocui un număr de mașini, deja a fost atinsă la acest moment. Este unul dintre puținele jaloane care au fost atinse cam cu un an înainte de momentul în care ar fi trebuit să livrăm acest obiectiv, tocmai pentru că vrem să avem acest program și pe viitor. Suntem în discuții destul de avansate cu Ministerul Fondurilor Europene să mutăm acest program, de la anul, pe Fondul Social pentru Climă, adică să fie din fonduri europene, să nu mai depindă de bugetul național”, a adăugat ministra.

Unde ajung banii care erau destinați proiectului „Rabla”

Mai mult decât atât, Diana Buzoianu a declarat că banii care erau destinați proiectului „Rabla UAT”-uri sau „Rabla” persoane juridice or merge către proiecte strategice „de care avem nevoie”.

„Sunt o grămadă de proiecte care, din păcate, au fost tăiate de către Comisia Europeană pentru că nu am mai avut credibilitate, să zicem, că vor fi finalizate până la finalul lunii august. Poate vă reamintiți că am făcut o prezentare a tuturor proiectelor, a tuturor investițiilor. Stadiul lor era, pentru unele dintre ele, dramatic. Adică erau foarte multe investiții care la trei ani distanță de când se lansase PNRR-ul, când am venit eu în minister, erau la 0%. În acest context, Comisia a tăiat o parte semnificativă din acele programe. De ce este asta relevant pentru Programul ‘Rabla’? Pentru că parte din acele programe sunt și proiecte cu reducere de emisii. Dacă, de exemplu, avem de ales între proiecte care ne ajută și la îndeplinirea țintelor la nivel european și la colectarea mai bună a deșeurilor sau vouchere care să fie date de exemplu comunităților, în sensul că primăriile să își cumpere 25 de mașini electrice, cred că devine cumva evident unde ar trebui să fie prioritizat dacă vorbim de alegerea între centre de aport voluntar, de a aduce banii respectivi pentru fabrici de reciclare, apă-canal… Toate aceste lucruri versus voucherele care ar fi trebuit să ajungă la primării. Cred că orice comunitate știe foarte clar unde ar trebui să se ducă banii respectivi. O parte din banii respectivi, pe care nu îi vom mai duce anul acesta pe proiectul ‘Rabla UAT’-uri sau ‘Rabla’ persoane juridice, se va duce de fapt pe proiecte absolut strategice de care avem nevoie”, a mai spus Buzoianu.