B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Buzoianu a numit motivele scăderii bugetului programului „Rabla” / „Suntem în discuții destul de avansate cu Ministerul Fondurilor Europene să mutăm acest program, de la anul, adică să fie din fonduri europene”

Diana Buzoianu a numit motivele scăderii bugetului programului „Rabla” / „Suntem în discuții destul de avansate cu Ministerul Fondurilor Europene să mutăm acest program, de la anul, adică să fie din fonduri europene”

Elena Boruz
12 sept. 2025, 18:35
Diana Buzoianu a numit motivele scăderii bugetului programului „Rabla” / „Suntem în discuții destul de avansate cu Ministerul Fondurilor Europene să mutăm acest program, de la anul, adică să fie din fonduri europene”
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. De ce s-a micșorat bugetul programului „Rabla” la 200 de milioane de lei
  2. Diana Buzoianu: „ținta pe care noi ne-am asumat-o prin PNRR, deja a fost atinsă la acest moment”
  3. Unde ajung banii care erau destinați proiectului „Rabla”

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a acordat un interviu în care a discutat despre programul „Rabla”, mai exact despre reducerea bugetului acestui program. 

Scăderea drastică la 200 de milioane de lei pentru persoane fizice a stârnit întrebări pe buzele multor cetățeni români. Astfel, ministra a explicat motivele pentru care s-a luat o astfel de hotărâre.

De ce s-a micșorat bugetul programului „Rabla” la 200 de milioane de lei

Diana Buzoianu a precizat că situația bugetară cu care se confruntă România în prezent nu este tocmai cea mai favorabilă. Astfel, ministrul Mediului a mărturisit că, deși au existat discuții despre un scenariu fericit, aceasta a fost concluzia la care s-a ajuns.

„În primul rând, am aici chiar Ordinul pentru lansarea programului ‘Rabla’ care a fost, ieri (joi, 11 septembrie 2025, n.r.), publicat în Monitorul Oficial. S-a redus, într-adevăr, la 200 de milioane de lei pentru persoane fizice. Noi, anul acesta, suntem într-o situație bugetară destul de dificilă. Am încercat, au fost primele discuții pe care le-am avut, cum să reușim să găsim un scenariu în care să susțină și bugetul un program. Ne era foarte clar că 1,5 miliarde cu siguranță n-ar mai fi putut să fie anul acesta suportate de buget. Am găsit această variantă pentru că la persoane fizice era și problema că mulți dăduseră deja avans. Sunt și un număr semnificativ de producători care aduseseră deja mașinile în țară, deci aici se făcuseră niște investiții și mai ales că a fost anunțat că este suspendat exact cu o zi înainte. Eu nu eram atunci în minister, dar faptul că au fost practic toate aceste elemente care au scăzut din predictibilitate, am făcut tot ce era posibil să lansăm totuși anul acesta, în valoare de 200 de milioane de lei”, a declarat Diana Buzoianu pentru agerpres.

Diana Buzoianu: „ținta pe care noi ne-am asumat-o prin PNRR, deja a fost atinsă la acest moment”

De asemenea, ministrul a explicat că scopul pe care Ministerul Mediului l-a avut, și anume de a înlocui un număr de mașini, a fost atins până în acest moment.

Mai mult, Buzoianu a precizat că există discuții „destul de avansate cu Ministerul Fondurilor Europene” pentru ca de anul viitor programul „Rabla” să fie finanțat din fonduri europene.

„În mod evident asta înseamnă că vor fi mai puține mașini înlocuite. Noi trebuie să menționăm, însă, că ținta pe care noi ne-am asumat-o prin PNRR, de a înlocui un număr de mașini, deja a fost atinsă la acest moment. Este unul dintre puținele jaloane care au fost atinse cam cu un an înainte de momentul în care ar fi trebuit să livrăm acest obiectiv, tocmai pentru că vrem să avem acest program și pe viitor. Suntem în discuții destul de avansate cu Ministerul Fondurilor Europene să mutăm acest program, de la anul, pe Fondul Social pentru Climă, adică să fie din fonduri europene, să nu mai depindă de bugetul național”, a adăugat ministra.

Unde ajung banii care erau destinați proiectului „Rabla”

Mai mult decât atât, Diana Buzoianu a declarat că banii care erau destinați proiectului „Rabla UAT”-uri sau „Rabla” persoane juridice or merge către proiecte strategice „de care avem nevoie”.

„Sunt o grămadă de proiecte care, din păcate, au fost tăiate de către Comisia Europeană pentru că nu am mai avut credibilitate, să zicem, că vor fi finalizate până la finalul lunii august. Poate vă reamintiți că am făcut o prezentare a tuturor proiectelor, a tuturor investițiilor. Stadiul lor era, pentru unele dintre ele, dramatic. Adică erau foarte multe investiții care la trei ani distanță de când se lansase PNRR-ul, când am venit eu în minister, erau la 0%. În acest context, Comisia a tăiat o parte semnificativă din acele programe. De ce este asta relevant pentru Programul ‘Rabla’? Pentru că parte din acele programe sunt și proiecte cu reducere de emisii. Dacă, de exemplu, avem de ales între proiecte care ne ajută și la îndeplinirea țintelor la nivel european și la colectarea mai bună a deșeurilor sau vouchere care să fie date de exemplu comunităților, în sensul că primăriile să își cumpere 25 de mașini electrice, cred că devine cumva evident unde ar trebui să fie prioritizat dacă vorbim de alegerea între centre de aport voluntar, de a aduce banii respectivi pentru fabrici de reciclare, apă-canal… Toate aceste lucruri versus voucherele care ar fi trebuit să ajungă la primării. Cred că orice comunitate știe foarte clar unde ar trebui să se ducă banii respectivi. O parte din banii respectivi, pe care nu îi vom mai duce anul acesta pe proiectul ‘Rabla UAT’-uri sau ‘Rabla’ persoane juridice, se va duce de fapt pe proiecte absolut strategice de care avem nevoie”, a mai spus Buzoianu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Diana Buzoianu, despre calitatea aerului din București: „Sunt foarte multe probleme” / „Trebuie să fie făcute verificări la sânge”
Politică
Diana Buzoianu, despre calitatea aerului din București: „Sunt foarte multe probleme” / „Trebuie să fie făcute verificări la sânge”
Alexandru Muraru (PNL): „Prăbușirea coaliției de guvernare ar avea un efect de catastrofă” / „Întreb public PSD când se apucă să guverneze”
Politică
Alexandru Muraru (PNL): „Prăbușirea coaliției de guvernare ar avea un efect de catastrofă” / „Întreb public PSD când se apucă să guverneze”
Vizita ministrului Finanțelor în SUA: România își întărește parteneriatul financiar cu principalele bănci de pe Wall Street
Politică
Vizita ministrului Finanțelor în SUA: România își întărește parteneriatul financiar cu principalele bănci de pe Wall Street
Alexandru Muraru (PNL) despre pensiile magistraților: O reformă echilibrată e în favoarea justiției. Guvernul corectează asimetriile și asigură sustenabilitatea statului
Politică
Alexandru Muraru (PNL) despre pensiile magistraților: O reformă echilibrată e în favoarea justiției. Guvernul corectează asimetriile și asigură sustenabilitatea statului
O femeie a vrut să intre în Parlament cu 6 cuțite. Era o invitată a AUR. Reacția partidului
Politică
O femeie a vrut să intre în Parlament cu 6 cuțite. Era o invitată a AUR. Reacția partidului
Alexandru Nazare, vizită la Washington: „Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani”
Politică
Alexandru Nazare, vizită la Washington: „Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani”
Albania are un „ministru” AI pentru achiziții publice. În România, ION a dispărut din peisaj
Politică
Albania are un „ministru” AI pentru achiziții publice. În România, ION a dispărut din peisaj
Simion, mesaj controversat: „Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București …”
Politică
Simion, mesaj controversat: „Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București …”
Nicușor Dan, detalii despre vizita sa în SUA: „Asta înseamnă diplomație”
Politică
Nicușor Dan, detalii despre vizita sa în SUA: „Asta înseamnă diplomație”
Nicușor Dan: Dacă Ucraina cedează, România ar fi vecină cu Rusia
Politică
Nicușor Dan: Dacă Ucraina cedează, România ar fi vecină cu Rusia
Ultima oră
20:42 - Speranțe pentru colonizarea spațială spațiale. Astronomii au descoperit o lume similară Pământului
20:01 - Betty Salam nu se mai ascunde! Ce declarație siropoasă i-a făcut lui Roberto
19:58 - O fabrică importantă din România se închide definitiv. Câți angajați vor fi dați afară
19:54 - Maia Sandu în audiență la Papa Leon. Turneu diplomatic înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie
19:23 - Denisa Tănase, gata să devină mamă: „Aș găsi timp categoric, că nu mi s-au schimbat valorile. Valorile sunt aceleași”. Ce a declarat despre acest subiect
19:18 - Codul Rutier în 2025. Regulile de parcare în dreptul trecerilor de pietoni
18:59 - Radu Miruță, vizită neașteptată la minister: „Charlie Ottley a venit să ne salutăm. Am aflat și ceva ce m-a surprins”
18:28 - Ziua de 30 septembrie, crucială pentru mii de pensionari. Ce este „certificatul de viață” și la ce folosește
18:27 - Singurul desert care te ajută să-ți păstrezi mintea tânără, potrivit lui Leon Dănăilă
18:20 - În 2025, Școala ADOM deschide o nouă etapă: versiunea actualizată ADOM Chapters