Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei, și-a exprimat susținerea pe care i-o acordă lui Daniel Băluță, în ceea ce privește

Potrivit fostei primărițe, social-democrații sunt convinși că vor „recâștiga ” și îi vor pune la dispoziție lui Băluță toate instrumentele necesare pentru a ieși victorios.

Gabriela Firea și scopul social-democraților: „Intrăm în această campanie cu prima șansă”

Gabriela Firea a explicat că ea și PSD își doresc ca cetățenii să primească schimbarea de care au nevoie, deoarece în acest moment, „ceea ce se întâmplă în București nu e de dorit”.

„Scopul nostru este acela de a recâștiga Primăria Generală a Capitalei. Ne propunem acest lucru și de data aceasta sunt convinsă că vom fi mult mai bine organizați și suntem și solidari între noi. Intrăm în această campanie cu prima șansă. Sunt absolut convinsă că prin colegul nostru Daniel Băluță vom recâștiga Primăria Generală a Capitalei. Suntem cu toții de acord că ceea ce se întâmplă în această perioadă în București nu este de dorit și cetățenii își doresc o schimbare în sensul bun al cuvântului în ceea ce privește traficul, termoficarea, curățenia, investițiile din spitale, ceea ce se întâmplă în parcuri, că până la urmă și lucrurile care par mici sunt importante pentru cetățenii.

Am vorbit despre toate aceste lucruri, îl susținem din toate punctele de vedere în sensul și administrativ și politic pe colegul nostru Daniel Băluță, primarul sectorului 4, să candideze și să câștige Primăria Generală a Capitalei. Tocmai pentru ca Daniel să nu treacă prin ceea ce am trecut eu și să nu fie o victimă până la urmă așa cum am fost eu din punct de vedere politic, vrem să-i oferim absolut toate instrumentele necesare și umane, care sunt cele mai importante, spun eu, sprijinul uman, sinceritatea noastră, coagularea echipei, de asemenea, forța politică și forța administrativă. De aceea, împreună cu domnul președinte interimar Sorin Grindeanu și cu colegii noștri de la cele șase sectoare, am decis să-i predam ștafeta din punct de vedere politic colegului meu Daniel Băluță, ștafeta Organizației PSD a Municipiului București”, a declarat Gabriela Firea.

Firea: „Nu am resentimente”

Gabriela Firea a subliniat că este lipsită de resentimente și că îi oferă lui Băluță toată susținerea de care are nevoie. Mai mult decât atât, aceasta a menționat că inclusiv atunci când a candidat ea, în 2016, a preluat la rândul ei coordonarea Organizației PSD a Municipiului București, iar faptul că acum predă ștafeta este un lucru absolut normal.

„O fac cu inima deschisă, cu sinceritate, fără să am resentimente și eu, la rândul meu, în 2016, când am candidat, am preluat coordonarea Organizației PSD a Municipiului București și cred că a fost un lucru bun. Acum, prin paralelism și similitudine, fac acest gest de onoare, nu cred că trebuie să ne legăm de funcții, ele nu sunt veșnice, mai aveam doi ani de mandat, dar cred că acum este momentul oportun să predau ștafeta lui Daniel. Am totală încredere că va coordona chiar mai bine această organizație și oricum vom lucra îndeaproape, dat fiind faptul că mă onorează”, a adăugat fosta primăriță.

Gabriela Firea: „Un candidat social-democrat este ceea ce trebuie să aibă în continuare capitala României”

„Sunt multe de spus, dar cred că mai multe sunt de făcut și vrem să fim deja în campanie electorală, atunci când va fi anunțată legal, până atunci avem dreptul politic să facem precampanie electorală și să-i convingem din nou pe bucureșteni că un candidat social-democrat cu fața întotdeauna către nevoile oamenilor este ceea ce trebuie să aibă în continuare capitala României. Mă bazez foarte mult pe experiența administrativă și politica a lui Daniel, pe realizările pe care le are în sectorul 4 și sunt absolut convinsă că va fi un primar general foarte bun. Și dacă va simți nevoia, întotdeauna telefonul meu va fi deschis și calendarul bineînțeles pentru a-i da orice sugestie privitoare la primăria capitale, pentru că încă nu am uitat ce se întâmplă acolo și care sunt problemele cele mai importante ale Bucureștiului”, a mai spus aceasta.