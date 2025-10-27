Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)

Edilul Sectorului 4 este cu un picior în cursa pentru Primăria Bucureștiului. Daniel Băluță confirmă că -ul și-a dat acordul ca el să fie reprezentantul PSD în cursa pentru .

Ce spune Daniel Băluță despre candidatura la Primăria Bucureștiului

Edilul Sectorului 4 crede că nu va fi nicio problemă în Coaliția de guvernare dacă fiecare partid va merge cu propriul candidat.

„Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de campania electorală, pentru că discutăm despre trei partide europene, discutăm de trei persoane mature, raționale, care reprezintă niște partide extrem de așezate.Nu este un risc, este foarte important ca fiecare partid să aibă propria identitate atunci când se prezintă în fața alegătorilor. Experiențele trecute ne-au demonstrat că nu a fost o idee foarte bună să mergem împreună.”, declară Daniel Băluță.

Firea – Băluță, lupta din interiorul PSD pentru Primăria Bucureștiului

Daniel Băluță a încercat să spulbere și zvonurile care arătau că între el și Gabriela Firea ar fi fost o luptă pentru candidatura la Primăria Bucureștiului. Edilul Sectorului 4 spune că nu există tensiuni și că Firea îl susține 100%.

„Doamna Firea mă susține 100%. Doamna Firea nu e nemulțumită. Toți suntem supărați pe deciziile pe care le-am luat în momentul alegerilor din 2024 pentru Primăria Capitalei. E normal să fie supărată. Consider că am învățat și lucrăm pe o zonă de consens în interiorul partidului. Lucrăm împreună pentru această campanie electorală și solidaritatea ne caracterizează în acest moment.”, spune Daniel Băluță.

Sloganul lui Băluță pentru Primăria Capitalei

„Sloganul pe care l-am avut și la care țin foarte mult încă din anul 2016 este «Hai că se poate» și cred că pe acesta îl voi folosi în continuare.”, a declarat Daniel Băluță.