B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)

Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)

Adrian A
27 oct. 2025, 12:06
Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ Facebook - Daniel Băluță
Cuprins
  1. Ce spune Daniel Băluță despre candidatura la Primăria Bucureștiului
  2. Firea – Băluță, lupta din interiorul PSD pentru Primăria Bucureștiului
  3. Sloganul lui Băluță pentru Primăria Capitalei

Edilul Sectorului 4 este cu un picior în cursa pentru Primăria Bucureștiului. Daniel Băluță confirmă că PSD-ul și-a dat acordul ca el să fie reprezentantul PSD în cursa pentru Primăria Capitalei.

Ce spune Daniel Băluță despre candidatura la Primăria Bucureștiului

Edilul Sectorului 4 crede că nu va fi nicio problemă în Coaliția de guvernare dacă fiecare partid va merge cu propriul candidat.

„Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de campania electorală, pentru că discutăm despre trei partide europene, discutăm de trei persoane mature, raționale, care reprezintă niște partide extrem de așezate.Nu este un risc, este foarte important ca fiecare partid să aibă propria identitate atunci când se prezintă în fața alegătorilor. Experiențele trecute ne-au demonstrat că nu a fost o idee foarte bună să mergem împreună.”, declară Daniel Băluță.

Firea – Băluță, lupta din interiorul PSD pentru Primăria Bucureștiului

Daniel Băluță a încercat să spulbere și zvonurile care arătau că între el și Gabriela Firea ar fi fost o luptă pentru candidatura la Primăria Bucureștiului. Edilul Sectorului 4 spune că nu există tensiuni și că Firea îl susține 100%.

„Doamna Firea mă susține 100%. Doamna Firea nu e nemulțumită. Toți suntem supărați pe deciziile pe care le-am luat în momentul alegerilor din 2024 pentru Primăria Capitalei. E normal să fie supărată. Consider că am învățat și lucrăm pe o zonă de consens în interiorul partidului. Lucrăm împreună pentru această campanie electorală și solidaritatea ne caracterizează în acest moment.”, spune Daniel Băluță.

Sloganul lui Băluță pentru Primăria Capitalei

„Sloganul pe care l-am avut și la care țin foarte mult încă din anul 2016 este «Hai că se poate» și cred că pe acesta îl voi folosi în continuare.”, a declarat Daniel Băluță.

Tags:
Citește și...
Austeritatea scoate oamenii în stradă. Sindicatele anunță proteste în Piața Victoriei
Politică
Austeritatea scoate oamenii în stradă. Sindicatele anunță proteste în Piața Victoriei
Ciprian Ciucu își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul primarului Sectorului 6
Politică
Ciprian Ciucu își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul primarului Sectorului 6
Ilie Bolojan a ieșit la atac pe Facebook. Ce ne promite premierul (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a ieșit la atac pe Facebook. Ce ne promite premierul (VIDEO)
Șeful INSCOP trece în revistă candidații la Primăria Generală. Eroarea pe care o repetă Remus Ștefureac
Politică
Șeful INSCOP trece în revistă candidații la Primăria Generală. Eroarea pe care o repetă Remus Ștefureac
Ilie Bolojan, despre colaborarea cu președintele Nicușor Dan. Ce se ascunde în spatele declarațiilor oficiale
Politică
Ilie Bolojan, despre colaborarea cu președintele Nicușor Dan. Ce se ascunde în spatele declarațiilor oficiale
Premierul Bolojan: „Domnul Ciprian Ciucu este un candidat care poată să pună la punct foarte multe lucruri în București”
Politică
Premierul Bolojan: „Domnul Ciprian Ciucu este un candidat care poată să pună la punct foarte multe lucruri în București”
Bolojan: „Taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe”/ „Subliniez asta și eu sunt un om corect față de români”
Politică
Bolojan: „Taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe”/ „Subliniez asta și eu sunt un om corect față de români”
Bolojan spune că unii directori de companii de stat și-au mărit indemnizațiile cu 40-50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Politică
Bolojan spune că unii directori de companii de stat și-au mărit indemnizațiile cu 40-50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Mihai Tatulici: Simt că oamenii și-ar dori o mișcare de stradă foarte dură, care să-i pună la punct pe nesimțiții ăștia de politicieni. Parcă miroase a praf de pușcă (VIDEO)
Politică
Mihai Tatulici: Simt că oamenii și-ar dori o mișcare de stradă foarte dură, care să-i pună la punct pe nesimțiții ăștia de politicieni. Parcă miroase a praf de pușcă (VIDEO)
Bolojan: Oricine vine la guvernare va fi cu spatele la zid, dacă nu se iau măsurile luate de mine / Dacă cineva din coaliție s-a răzgândit asupra a ce a semnat, poate depune o moțiune de cenzură
Politică
Bolojan: Oricine vine la guvernare va fi cu spatele la zid, dacă nu se iau măsurile luate de mine / Dacă cineva din coaliție s-a răzgândit asupra a ce a semnat, poate depune o moțiune de cenzură
Ultima oră
12:47 - Cum te ajută dovleacul dacă ai diabet? Iată explicațiile Mihaelei Bilic
12:21 - Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
12:14 - De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
12:13 - Austeritatea scoate oamenii în stradă. Sindicatele anunță proteste în Piața Victoriei
12:06 - Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
11:48 - Ciprian Ciucu își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul primarului Sectorului 6
11:31 - Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
11:30 - Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
11:28 - A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind
11:23 - O lume fără internet? Cât de real este riscul unui colaps digital total