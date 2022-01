VIDEO. George Simion și câteva zeci de simpatizanți AUR au pătruns în Primăria Timișoara și au scandat împotriva lui Dominic Fritz. Edilul USR a reacționat dur / Jandarmeria a anunțat că va da amenzi

George Simion, copreședintele AUR, și câteva zeci de simpatizanți ai formațiunii au pătruns în Primăria Timișoara și au început să scandeze împotriva primarului USR Dominic Fritz, transmite Debanat.ro. Edilul a reacționat în termeni duri, iar reprezentanții Jandarmeriei spun că vor aplica amenzi pentru nepurtarea măștii și pentru tulburarea ordinii publice.

George Simion și mai mulți membri și simpatizanți ai AUR se aflau într-o caravană, care vineri a ajuns înjudețul Timiș. După o oprire în Piața Operei, aceștia au ajuns la Primăria Timișoara și s-au oprit în curtea instituției, unde au scandat împotriva lui Dominic Fritz: „Ieși afară, javră ordinară!”; „Herr Fritz, nu uita, Timișoara nu-i a ta!”. În cele din urmă au pătruns în clădire printr-o intrare aflată în curtea din spate.

Odată ajunși în interior, George Simion și simpatizanții AUR au încercat să obțină o audiență cu Dominic Fritz, însă au fost întâmpinați de city managerul Matei Creveianu, cu care, potrivit presei locale, deputatul ar fi avut câteva îmbrânceli. Cum nu s-au putut întâlni cu primarul Timișoarei, grupul a părăsit instituția scandând „Rușine să vă fie!” și „Imnul golanilor”.

Dominic Fritz, reacție dură

Dominic Fritz susține că Jandarmeria și Poliția Locală „au asistat impotente la acest act violent”. Potrivit primarului, scopul „bandei” formate din AUR și Noua Dreaptă a fost „să creeze haos și panică în instituție și printre timișorenii care aveau treburi legitime de rezolvat la Primărie”.

„Cer instituțiilor abilitate să îi identifice pe cei care au încălcat legea și să îi sancționeze pentru a preveni repetarea acestui act, în altă parte. Am declanșat o anchetă la Poliția Locală, pentru a afla de ce forțele de ordine au permis acțiunea de azi, și mă aștept ca și la Jandarmerie să-și verifice procedurile. De asemenea, partidele aflate la guvernare, PSD și PNL, au datoria să condamne politic ceea ce s-a întâmplat în Timișoara. Un lucru să fie clar: pe mine nu mă intimidează aceste violențe anti-democratice”, susține edilul.

George Simion: „Poliția Locală nu prea îl iubește pe dl Fritz, nici măcar nu ne-au întrebat unde ne ducem”

George Simion a comentat situația pentru G4Media.ro și a dezmințit și că ar avea vreo legătură cu proiectul organizației Noua Dreaptă.

„Nu avem nimic de-a face cu proiectul celor de la Noua Dreaptă. Nu suntem organizație legionară și extremistă. Am urcat până la Etajul 1 pentru că nimeni nu ne-a întrebat nimic, Poliția Locală nu prea îl iubește pe dl Fritz, nici măcar nu ne-au întrebat unde ne ducem. Am ajuns la etajul 1 și ne-am contrat cu acel domn, după care am ieșit din clădire”, a spus copreședintele AUR.

Deputatul susține că nu s-a comis niciun act de violență.

„Ce a spus Dominic Fritz (primarul Timişoarei – n.r.) e o minciună sfruntată. Oamenii aceia nu erau aduşi cu autocarul, nu avem nicio legătură cu Noua Dreaptă, care avea un protest la jumate de oră după. (…) Nu s-a comis niciun act de violenţă, noi am intrat în Primăria Timişoarei fără să vină vreun poliţist local sau vreo altă autoritate să ne întrebe ceva. Nici de certificat, nici ce vrem”, a mai spus George Simion, citat de Realitatea.net.

Ce a spus Jandarmeria

Despre incident a vorbit și Jandarmeria, care a precizat va aplica sancțiuni pentru nepurtarea măștii și pentru tulburarea liniștii publice.

„Astăzi, în jurul orei 14.30, aproximativ 20 de mebri ai unui partid politic au pătruns în clădirea Primăriei Timișoara, pe o ușă din spatele cladirii destinată accesului publicului, pretinzând că doresc să se înscrie în audiență. Accesul le-a fost permis de politia locala, dar imediat au tulburat liniștea, prin scandări și zgomote puternice. Polițiștii locali care asigurau respectarea regulilor de acces în instituție i-au scos din cladire și au sesizat elementele de dispozitiv ale Jandarmeriei, aflate în imediata apropiere, într-o misiune de asigurare a ordinii publice. Persoanele au fost identificate și urmează să fie sancționate pentru neportul măștii de protecție și tulburarea liniștii publice”, au spus reprezentanții Jandarmeriei.