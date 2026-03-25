Un schimb de replici intens, difuzat live în mediul online, între europarlamentara Diana Șoșoacă și Carmen Harra a adus în atenție o serie de scenarii îngrijorătoare privind securitatea și viitorul României.

Cele două au vorbit într-un live pe despre conflictele internaționale în desfășurare, rolul țării noastre în aceste tensiuni, dar și despre posibile consecințe economice și militare care ar putea afecta direct populația.

Este România deja implicată în două războaie? Ce-au spus Diana Șoșoacă și Carmen Harra

În timpul discuției, Diana Șoșoacă a susținut că România s-ar afla deja într-o poziție riscantă pe scena internațională.

„România este implicată, prin decizia acestor inconștienți de la conducere, în două războaie. Unul cu Ucraina, unul cu Iran”, a spus aceasta.

Carmen Harra a completat ideea, avertizând că situația din Iran ar putea avea efecte globale: „un mare pericol pentru omenire”.

Sprijinul militar pentru Ucraina ne transformă în parte beligerantă?

Un alt subiect controversat a fost ajutorul oferit . Șoșoacă a sugerat că acest lucru ar putea implica direct România în conflict.

„În acest context în care trimitem armament, trimitem tehnologie militară, trimitem tot felul de mașinării și așa mai departe, oare nu înseamnă că ești parte beligerantă? Înseamnă că ești parte beligerantă”, a mai precizat ea.

Europarlamentara a lansat acuzații extrem de dure la adresa clasei politice din România.

„Noi știm că avem niște incompetenți la conducerea țării. Știm că avem unii nepricepuți, sunt și inculți, și agramați, și proști”, a mai spus Șoșoacă, potrivit Știripesurse.

Se poate activa articolul 5 NATO în România? Ce au declerat Diana Șoșoacă și Carmen Harra

Una dintre cele mai sensibile teme a fost legată de posibilitatea ca România să devină punctul de declanșare a unui conflict NATO.

„Suntem provocați non-stop și provocăm Rusia ca ea să atace o țară membră NATO, cum este România. Și apoi să se activeze articolul 5. Spun un lucru: se va activa articolul 5 de pe teritoriul României, nu de pe alt teritoriu”, a susținut aceasta.

Ea a avertizat și asupra impactului asupra populației: „Iar cei care vor fi măcelăriți și carne de tun vor fi românii, nu americanii, nu austriecii”.

Carmen Harra a intervenit: „Nenorocirea este că asta se va întâmpla”.

Există soldați români în Ucraina?

În cadrul dialogului, Șoșoacă a afirmat că România ar fi trimis militari în Ucraina, fără a aduce dovezi în acest sens.

„România a trimis soldați în Ucraina. Au murit în urmă cu un an, erau peste 300 de soldați morți”, a mai menționat ea.

Aceasta a susținut și că a fost contactată de familii ale unor tineri decedați: „Mă rugau pe mine să le aduc copilul mort acasă, pentru că Ministerul Apărării Naționale nu a făcut acest serviciu”.

Europarlamentara a asociat și nivelul datoriei publice cu implicarea în conflictul din Ucraina.

„Cam toată datoria României, acolo se regăsește. Cele 230 și ceva de miliarde de euro sunt acolo, în acest război”, a mai precizat aceasta.

România, posibilă țintă în conflictul cu Iranul?

Discuția a abordat și riscurile legate de tensiunile din Orientul Mijlociu.

„Iranul când a văzut ce se întâmplă în România, evident că a reacționat și a avertizat România”, a declarat Șoșoacă.

Întrebată ce ar putea urma, aceasta a răspuns: „Vor lovi Kogălniceanu și Deveselu”.

Ea a mai susținut: „Toată lumea spunea, vai că nu au rachete cu rază lungă. Ce vorbești mă? Și le-am spus, au și de 5.000 de kilometri”.

„România, ca stat, nu mai există”?

În intervenția sa, europarlamentara a afirmat că deciziile importante nu ar mai fi luate la nivel intern.

„România, ca stat, nu mai există, asta încerc să vă spun”, a mai adăugat aceasta.

Întrebată cine ar influența aceste decizii, a spus: „De la Tel Aviv, de la Washington, de la Paris, de la Bruxelles și din Viena”.

Se apropie o criză economică severă? Ce-au menționat Diana Șoșoacă și Carmen Harra

Pe lângă temele de securitate, discuția a vizat și economia României.

„În urmă cu câteva zile s-a anunțat că România este în recesiune”, a spus Șoșoacă.

Aceasta a făcut și o prognoză dură: „Ne apropiem de punctul culminant al recesiunii în care efectiv se va muri de foame”.

În același context, ea a vorbit despre creșterea prețurilor: „La pompă de benzină a ajuns litrul 10 lei, poate să se ajungă 12, 13, 14, 15, 20”.

De asemenea, a afirmat că TVA-ul ar putea crește: „TVA-ul din România ar putea ajunge la 26%”.

Șoșoacă a adus în discuție și influența BRICS în economia globală.

„BRICS de care nu vorbește nimeni la Uniunea Europeană”, a mai adăugat ea.

Iranul, „o țară sfântă”? Interpretarea lui Carmen Harra

Carmen Harra a oferit și o perspectivă diferită asupra conflictului.

„Se spune că nu e bine niciodată să atacăm țările sfinte”, a precizat aceasta.

Șoșoacă a completat: „Iranul nu e România. Iranul e Iran, e vechea Persie”.